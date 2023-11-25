Кримський міст Україні “допомогла” вразити росіянка, яка відпочивала на яхті (відео)

Важливим джерелом інформації для СБУ стало відео росіянки.
Українські військові, отримавши конструкторські документи Кримського мосту, вже розуміли, яким чином потрібно завдати по ньому удару. Однак ще одним джерелом інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту і засняла внутрішні конструкції арки.
Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів підполковник військової контррозвідки СБУ “Єнот”
Ця інформація дала розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести йому максимальне пошкодження.
“По тим документам, які ми читали, ми вже розуміли, як воно має виглядати. Але одне діло, коли воно на кресленнях, а інша справа, як воно вживу зроблено. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка використовувалася для розвідки, отримувалася з відкритих джерел”, — розповів “Єнот”.
Військовослужбовець військової контррозвідки СБУ “Хром” каже, що кожен росіянин зі смартфоном — це їхній ліпший друг, товариш і клієнт.
“Ми маємо змогу спостерігати багато об'єктів всередині самої Росії, на окупованих територіях і таке інше. Хай більше знімають і фотографують, і викладають, і записують”, — розповів “Хром”.
Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!
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