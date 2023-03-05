Кримський зашморг і “бавовна” в Росії: аналіз ситуації за тиждень військового кореспондента Андрія Цаплієнка

Ефект бумеранга спрацьовує. Ті, хто напали на нас цього тижня відчули війну у себе вдома: у приймачах завив сигнал повітряної тривоги, а вибухи сталися вже і під Москвою, йдеться в ТСН.

ІНЦИДЕНТ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Вибух інформаційного хаосу і спроби ФСБ приховати свої провали перевіреним методом: організуваши теракти. Села Любечани і Сушани в Брянській області - це практично на кордоні з Україною. Росіяни почали заявляти про українську ДРГ, яка захопила тут шкільний автобус. Потім з'ясувалось, що діти на дистанційному навчанні і такі автобуси взагалі не ходять. Тому автобус раптово перетворився на автівку. В автобусі, згідно з версією росіян - українці розстріляли дівчинку, яка виявилась хлопчиком, а потім воскресла. Це не маячня, а цитати російських воєнкорів, які у четвер заплутались у власній брехні. Ясно одне: це вистава російських спецслужб і у цій кривавій виставі є реальні жертви.

На відео ФСБ у червоній машині, де ніби їхали діти, не видно слідів куль взагалі, а от сині “Жигулі” зрешечені. Відомо навіть ім'я людини, тіло якої нам показують за кермом. Житель Любечан Олександр Ткаченко.

На цю плутанину зреагували і представники цього "Російського добровольчого корпусу". У себе в телеграмі вони написали, що вони заходили на територію Росії, але не мають жодного стосунку до цієї провокації.

Що сталося насправді у Брянській області дещо прояснили представники головного управління розвідки України. І ось що каже він.

“Те, що говорить ФСБ і те, що показує ФСБ, я думаю має таку ж приблизно цінність як і всі слова російської пропаганди. ФСБ проводить провокації. Приклади підірваних будинків ми бачимо. Насправді громадяни Російської Федерації, ті, які виступають проти режиму Путіна і диктатури Путіна, взяли зброю до рук і розпочали власне збройну боротьбу проти внутрішньої російської окупації. РДК - це незалежний політичний рух, який самостійно приймає рішення, до якого добровольці”, - каже представник ГУР МО Андрій Юсов.

Фото: Фото з соціальних мереж

Реакція російської пропаганди прогнозована. Уже на всю йдуть заклики бомбити цивільних в Україні. Ніби досі вони цього не робили.

Контрольований теракт і бомби по житлових українських будинках - це звичайна путінська тактика. ФСБ так жахає і мотивує власне населення, а їхні генерали так ведуть всі свої війни. Лише подивитися на удар ракетою С-300 по Запоріжжю в п'ятницю.

Загинули вже як мінімум 13 людей. Серед загиблих подружжя з восьмимісячною дитиною. А себе росіяни брешуть, що вразили військову ціль. Ракета С-300 призначена для повітряних цілей, а по наземних вона б’є з похибкою у сотні метрів і росіяни це знають. Її єдина перевага - висока швидкість, що є проблемою для нашої ППО.

РОСІЯНИ МІНЯЮТЬ ТАКТИКУ

Протистояння з нашими зенітчиками, коли 70 відсотків запущених дорогезних і дефіцитних російських ракет таки збивається - підштовхнуло їх до пріоритету полювання за нашими системами ППО. Пам’ятаєш ті повітряні кулі з металевими відбивачами, щоб наша ППО на них реагувала? Ворог проводить цілий комплекс розвідки - безпілотники, хибні цілі, зльоти носіїв ракет "Кинжал" в Білорусі для активації нашої протиповітряної оборони. Та головне - під час цих запусків в тій же Білорусі піднімають літак А-50: який зокрема і виявляє, де приховані наші системи ППО.

ОСЛІПЛЕННЯ РАКЕТ

Цього тижня, схоже, сталася неприємність і з цим літаком. Принаймні, є чітке відео, яке буквально розриває російських пропагандистів. Бо якісь дрони спокійно залітають на білоруський аеродром Мачулищі. Без проблем сідають на антену цього ключового центру їх радіорозвідки. Звук обриву запису може свідчити, що дрон там і вибухнув. Білоруси офіційно запевняли, що з цим літаком все гаразд і навіть показували, як він мирно їздить по аеродрому. Зараз цей А-50 на 325-му авіаремонтному заводі в Таганрозі.

Таких модернізованих, як цей літак лише 6 одиниць, наскільки відомо з відкритих джерел. Якщо хоч один вийшов з ладу - для росіян це серйозна втрата, бо це фактично флагман Повітряного розвідки Росії. Ціна гігантська - 330-ть мільйонів доларів. 10 фахівців радіоелектронної розвідки. Можна скласти уявлення по схемі, де вони розміщуються. На борту 20 тонн сучасної радіоелектроніки, яка напряму зав’язана на головний обчислювальний центр РФ, який керує обстрілами України. Так що удар копійчаного дрона фактично осліпив російські ракети вартістю в мільйони доларів. Принаймні, на деякий час.

СБУ стверджує, що це зробили білоруські партизани, які через треті країни вже виїхали і передали флешки з оцим відео, яке побачили всі.

АТАКА ДРОНІВ

Була цього тижня ще одна атака дронів, про неї стало відомо у вівторок. Сама лише карта цілей справляє враження: Туапсе - це Краснодарський край, Адигея, Підмосков'я, Санкт-Петербург - і це фактично за одну добу, з різницею у кілька годин.

Тут є кілька ключових моментів. Попри те, що дрони імовірно не долетіли до своїх цілей, але безпілотники тепер дістають Москву і Санкт-Петербург. Другий момент - це те, що дрони можуть, ймовірно, якісно і дешево вираховувати російські системи протиповітряної оборони, без цих дорогущих А-50.

Скриншот з відео

ФОРТЕЦЯ БАХМУТ

Бахмут справді виглядає дуже тривожно, бо тут рашисти зосередили свої найбільші сили. Вони намагаються вийти на село Хромове, щоб обрізати дорогу життя, якою відбувається забезпечення наших бійців у Бахмуті. Та якщо подивимось детальну карту - вуличні бої тут йдуть скрізь. Це вже навіть не пекло, а гірше. Ми намагаємося відтіснити росіян на півдні і південному заході міста, але найманці Вагнера були помічені біля станції Ступки, від якої пряма дорога до центру. Сенс нашого спротиву здається озвучив секретар Радбезу Данилов: сім до одного - це втрати росіян відносно наших, якесь свідоме винищення рашистської армії.

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28 лютого, у вівторок, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що до Бахмута відправили підкріплення. Бійці цього не коментують це із зрозумілих причин, але ситуація там міняється з тенденцією на покращення.

Два підірвані мости ускладнили росіянам просування. Погода на нашому боці - російські штурми буксують в багнюці. Ватажок найманців Пригожин вже ниє, - інакше і не скажеш, - що, якщо ПВК “Вагнер” відступить, то фронт посиплеться до самої Росії.

У бійців в Бахмуті настрій позитивний. " 5 березня 2023 року. Місто-фортеця Бахмут. Луганський прикордонний загін на зв'язку. Стоїмо. Ніхто не збирається відходити. Не вірте російським проп**донам. Б’ємо окупанта максимально. Сили оборони України максимально не дають окупантам просунутись. Слава Україні! Героям слава!", - заявляють бійці.

КРИМСЬКИЙ ПЛАН

Схоже, на нас чекає підвищення градусу війни. Ймовірно - найважливішою битвою - стане битва за Крим: як це бачить колишній командувач силами США у Європі Бен Ходжес. Він навіть уже вказав напрямки можливих ударів. Він вважає, що втрата росіянами Криму приведе до остаточної поразки Росії.

“Крим - це вирішальна територія. Ви маєте визначитись, які можливості, - не системи, а саме можливості, - потрібні для того, щоб ізолювати Крим, щоб росіяни не змогли відновити Керченський міст, або так званий сухопутний міст з Маріуполя через Мелітополь до Криму. Ви можете обрубити його, зруйнувавши мости, шляхи транспортування. І тільки потім, я думаю, це травень-червень, збройні формування, які готує зараз Україна, треба розумно спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя, щоб перерізати цей сухопутний міст. А потім ви можете підтягнути більше HIMARS і розпочати завдавати ударів по Севастополю, Джанкою, Сакам. І для росіян буде майже неможливим залишатися там. Ось так Україна може перемогти. Це може статися вже цього літа”. - запевняє в своїх прогнозах він.

План не секретний, а у ворогів наразі просто нема, що протиставити - в цьому головний плюс такої стратегії.

Секретар Радбезу Олексій Данілов цього тижня також анонсував зміну стратегії звільнення Криму. Юридично - прописана вона ще у 21-му році, до повномасштабної війни. І в тому указі президента йшлося, що вирішувати це треба політико-дипломатичним шляхом. Нинішня ситуація показала, що росіяни розуміють тільки мову зброї

ПІДСУМКИ

- Атака дронів вивела з ладу літак А-50: осліпивши російські ракети.

- Ворог намагається оточити Бахмут буквально з’їдаючи власну армію

- Україна міняє стратегію щодо звільнення Криму і це вже офіційно.

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