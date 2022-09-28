Кримського сценарію не буде: військовий експерт розповів, як далі можуть розгортатись події на фронті

За найгіршогшого сценарію, якщо раптом Збройним силам України не вдасться відбити Крим силою, Києву доведеться повернутися до переговорів. Однак навіть за таких обставин жодного клаптику української землі Росії не дістанеться.

Про це розповів експерт Defense Express Іван Киричевський в коментарі ТСН.ua.

За словами експерта, сьогодні росіяни на окупованих територіях, де можуть – відкривають філіали "Единой России" та перетворюють поліцію на міліцію Російської Федерації. Для обслуговування окупаційного апарату навіть пригнали чиновників з центральних регіонів Росії. Фактично контроль над захопленими територіями окупанти встановили давно. але чи буде так і далі?

"Я тут почну з історичної паралелі. Коли була Друга світова війна і Гітлерівський рейх повністю захопив Україну, він поділив її на декілька адміністративно-територіальних утворень. Ну, наприклад, Закарпаття відійшло Угорщині, частину західних областей України перетворили на так званий "Дистрикт Галичина" в складі так званого Краківського генерал-губернаторства, частина Одеської області відійшла Румунії в складі регіону Трансністрія, прифронтові області залишались постійно під управлінням військової адміністрації, ну а інша частина територій України була розписана під так званий райхскомісаріат Україна, столиця якого була у місті Рівне. Цей адміністративний поділ ніяк не вплинув на хід Другої світової війни і звільнення України від нацистів, не залежно від того, як вони там креслили межі своїх адміністративно-територіальних утворень", - наголосив експерт.

Киричевський заявив, що не залежно від того, як росіяни далі захочуть накреслити адміністративні межі на тимчасово окупованих територіях, просування ЗСУ це ніяк не зупинить та не переламає траєкторію війни на користь РФ.

"Повторення Кримського сценарію про те, що Росія щось там незаконно анексує, уже теж не буде. Максимальне побоювання, яке можливе, і яке зараз там циркулює, це те, що раптом Крим не вдасться відбити силовим шляхом — то доведеться повертатися до так званого дипломатичного треку. Це щось із рубрики "Скільки росіянам треба часу, щоб забратися геть". Можемо згадати історичну паралель, що для виводу радянських військ із Німеччини, Росії знадобилось 4 роки – це у дуже прискореному темпі. Про те, що Росії хтось дозволить незаконно захоплювати нові території і змирюватися з тим статусом-кво – про це мова не йде", - наголосив експерт.

Нагадаємо, експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що російська окупаційна армія не зможе дістатися Одеси. Для цього треба або спочатку взяти Миколаїв, або висадити морські десанти на узбережжі Одеси.

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