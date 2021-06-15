Крісла з людьми билися об огорожу: скандал навколо атракціону у Вознесеньку набирає обертів

Працівники атракціону звертатимуться до поліції через побиття.

Працівники атракціону у Вознесенську Миколаївської області, де вихідними стався збій і постраждали відпочивальники, звертатимуться до поліції через побиття.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 15 червня.

У місті просто під час руху атракціону-маятника відчинились кріплення безпеки і піднялась огорожа - об неї почали битися крісла, в яких сиділи люди. Счинилася паніка, свідки розбили скло каси, де стояв пульт, аби зупинити атракціон.

Та його власник твердить - шалену гойдалку зупинили саме його працівники, які потім мусили тікати від розлючених відпочивальників. Мовляв, збій в роботі стався, бо до кабіни вдерлися нетверезі містяни, які хотіли кататися без черги.

Деталі інциденту зараз з’ясовує поліція. Атракціон арештували, доки не проведуть необхідні експертизи і не перевірять дозвільну документацію.



"До слідчого відділу Вознесенського району офіційно надійшла одна заява. В лікарню зверталося 4 особи, наразі встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень", - розповіла речниця Вознесенського райвідділку поліції Ольга Закусилова.

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