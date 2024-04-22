Критична демографічна ситуація: що хочуть запропонувати українцям, щоб зросла народжуваність

До 2050-го року в нашій країні залишиться тільки 25 мільйонів українців. Прогноз оприлюднили в Міністерстві соцполітики.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За статистикою, 10 українських жінок за своє життя народжують 9 дітей, тоді як норма природного відтворення – 22 дітей.

Також високий рівень передчасної смертності та масова еміграція через війну зробила демографічну ситуацію в Україні критичною.

Зараз в уряді розробляють стратегію демографічного розвитку та проводять публічні обговорення. Головна мета - створити умови, при яких до країни почнуть повертатися люди та народжувати більше дітей.

В уряді проводять публічні обговорення щодо покращення демографічної ситуації

Житло, робота, соціальна інфраструктура. Та головне, безпека – ключові чинники, від яких залежить демографічна ситуація. Розробники стратегії переконані – не варто чекати завершення війни.

"Не обов'язково чекати перемогу для того, щоб розуміти, нам треба покращувати сервіси. Що нам треба дуже швидко розвивати медицину. Що нам потрібні інновації в технологіях протезування і забезпечення безбар'єрності. Ці речі ми повинні робити вже і ці речі зроблять нашу країну більш конкурентною, успішною та такою, яка буде привабливою, щоб до неї повертатися", - каже міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

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Нагадаємо, вчений пояснив, чому в Україні мало чоловіків від 18 до 30 років.

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