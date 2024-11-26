Критична фаза війни почалася: екстрені заяви та гарячі новини з фронту

Війна в Україні увійшла в критичну фазу. Таку гучну заяву зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Водночас ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Третя світова війна вже почалась. А тим часом ситуація на фронті залишається складною. Все, що відомо – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Критична фаза війни чи Третя світова

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російсько-українська війна вже увійшла у критичну фазу, і настав час для того, щоб Європа почала робити більше для забезпечення своєї безпеки та колективної оборони. Також він наголосив, що "глобальні загрози посилюються".

"Ми спільно зміцнюємо східні рубежі НАТО, зміцнюємо співпрацю у сфері розробки засобів ППО та далекобійних ракет. Ми також працюємо над активізацією спільних промислових програм наших підприємств ВПК", – зазначив Гілі.

Міністр оборони Великої Британії вважає, що підтримку України слід подвоїти, а спільна позиція п’яти найпотужніших у військовому плані держав Європи дозволить стримати розширення агресії РФ.

"Тому що захист Європи, захист Великої Британії починається в Україні. І якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Тому що його метою є дестабілізація демократій на всьому нашому континенті. Тому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України", – наголосив він.

Днями також гучну заяву зробив і ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Він зауважив, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна абсолютно точно вважати, що у 2024 році розпочалась Третя світова війна.

Відправка іноземних військ до України

Французьке видання Le Monde повідомило, що Франція і Велика Британія відновили спільні обговорення можливості відправки регулярних частин чи бійців приватних військових компаній до України. Щоправда, у цитаті, яку наводить газета, саме про відправку військ не йдеться.

Як пише Sky News, голова Міністерства закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Лондон не планує відправляти свої війська до України, адже його позиція залишається незмінною.

Le Monde нагадує, що на початку року про те, що Франція не виключає варіант з відправкою військових на допомогу Україні, заявив президент Еммануель Макрон. Пізніше Париж пояснював, що мова може йти, швидше, про відправку французьких частин як тилових гарнізонів.

Водночас деякі інші європейські столиці, зокрема Берлін, різко висловилися проти ідеї Макрона.

"Цей сценарій не був знятий з розгляду. В останні тижні він навіть, за нашою інформацією, набув нової сили завдяки візиту до Франції британського прем'єра Кіра Стармера 11 листопада", – пише Le Monde.

Зазначається, що європейські союзники, серед іншого, готуються до можливого скорочення американської допомоги Україні з приходом до влади Дональда Трампа. Однак у наведеній газетою цитаті її анонімного співрозмовника, чиновника британського Міноборони містяться лише загальні слова про зміцнення військової співпраці та допомоги Україні.

"Між Сполученим Королівством та Францією точаться дискусії про співпрацю в галузі оборони, зокрема, з метою створення ядра союзників у Європі, з фокусом на допомогу Україні та забезпечення безпеки Європи у ширшому аспекті", – цитує видання своє джерело.

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Як відомо, коли з ініціативою щодо можливої участі військ членів НАТО у російсько-українській війні виступив президент Франції, а це відбулося під час другої річниці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пропозиція Макрона була сприйнята дещо скептично. Навіть з великою опозицією, навіть у межах Євросоюзу, не кажучи про США, де ця ідея викликала неоднозначну реакцію.

Однак, обрання президентом США Дональда Трампа може багато змінити. Багато лідерів досі очікують, що наступний очільник США зможе домовитися з російським диктатором щодо закінчення війни в Україні. Однак, які важелі впливу може мати Трамп у переговорах з Путіним, який має на меті знищити українську незалежність та державність, залишається загадкою. І якщо Трамп не буде зацікавлений у продовженні допомоги Україні, основний її тягар може лягти на плечі саме Європи.

Президент Володимир Зеленський очікує побачити пропозиції президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни Росії проти України вже у січні 2025-го.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав. Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", – зауважив президент України.

Зеленський наголосив, що він не хотів би, щоб на людей впливали дезінформаційні наративи про те, що Україна нібито готова лише на свій "мирний план" і не хоче чути інших партнерів.

У НАТО закликали дати Україні ракети дальністю до 5500 км

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до більшої підтримки України. Зокрема, документ закликає члени Альянсу надати Україні ракети середньої дальності, здатні бити на відстань 1000-5500 кілометрів. Зокрема, може йтися про ракети Томагавк. Так, у тексті документа пропонують "надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії" Росії.

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"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення. На минулій сесії ПА НАТО за нашої ініціативи закликала надати Україні дозвіл бити вглиб Росії і тим самим підняла це питання на політичний рівень.Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – написав народний депутат і голова української делегації Єгор Чернєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Додамо, що в адміністрації Байдена офіційно підтвердили надання дозволу ЗСУ на застосування ракет ATACMS для атак по цілях на території РФ. А видання Bloomberg повідомляє, що Британія таємно передала Україні ще десятки ракет Storm Shadow. Постачання відбулося ще декілька тижнів тому.

За словами джерел видання, вони були замовлені після того, як в України закінчилися ракети великої дальності. Storm Shadow були надіслані ще до нещодавнього рішення США та Британії дозволити Україні запускати ракети великої дальності по цілях у РФ.

Найскладніша ситуація за майже три роки війни

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді" наголосив, що зараз найскладніша ситуація за майже три роки війни.

"Звичайно, обсяги людського ресурсу відіграють значну роль. Росіяни наступають не завдяки, скажімо так, зосередженому вогню артилерії. І не завдяки масованому застосуванню бронетехніки. А саме за рахунок безкінечної кількості в прямому сенсі слова м'яса. М'яса – бо так, як вони його використовують, солдатом теж непросто назвати", – зазначив військовий

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Комбриг 3 ОШБр також прокоментував інформацію про ймовірний наступ росіян на Запорізькому напрямку. Він розповів, що росіяни вже почали штурми західніше Великої Новосілки. За його словами, цей наступ допомагає ворогу закінчити першочергову операцію – окупацію Курахового.

"Запорізька область – надзвичайно небезпечний напрямок. Місцевість там рівнинна. Якщо подивитися на карту, великих населених пунктів майже немає. І наші, скажімо так, всі комунікації витягнуті із заходу на схід. Їх можна перерізати. Це для нас може бути справді значимою проблемою для всього Донбасу", – пояснив Білецький.

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська надалі досягають тактичних успіхів на заході Донецької області. Ворог наближається до оточення Великої Новосілки та створює загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей.

Бої за Курахове

Українські військові кажуть, що територія Курахового окупована вже на половину. І також поширюють відео боїв у центрі міста, де ворог штурмує перехрестя вулиць Чапаєва та Перемоги.

Український військовий на позивний Осман у своєму Telegram-каналі написав дещо кричущу фразу.

"Курахове сиплеться, бо не вистачає людей навіть для статутного розміщення на ВОПи, не кажучи про нову реальність та кількість ворогів. Не вистачає розрахунків FPV, аеророзвідки, не вистачає дронів, не вистачає снарядів на арту, не вистачає мотивації бійцям, не вистачає нормальних командирів, не вистачає смертної кари для корупціонерів…", – написав він.

Додамо, що захоплення Курахового зміцнило б контроль Росії над західною частиною Донецької області. Це відкрило б додаткові шляхи для наступу на інші ключові міста, такі як Покровськ, і створило б загрозу для логістичних маршрутів українських сил.

Захоплення міста, відомого своїм економічним та енергетичним значенням, могло б використовуватись російською пропагандою також як черговий "успіх". Ворог хоче перерізати дорогу, яка сполучає Курахове з Покровським у Запорізькій області. Чим ближче росіяни підійдуть до дороги, тим швидше українським військовим доведеться виходити, оскільки це сполучення, а тому і їжа, медикаменти, боєкомплект, люди й техніка.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Не менш небезпечною залишається ситуація і на Харківському напрямку. Українські військові повідомляють, що Куп'янськ на Харківщині піджимають і зажимають.

Ворог продовжує малими групами з півночі форсувати річку Оскіл. Ситуація важка. Харківський напрямок знову стає все більш складнішим.

Аналітики Deep State 26 листопада повідомили, що Сили оборони України завершили зачистку Куп'янська Харківської області від російських окупантів. Водночас, російські експерти кажуть, що форсування річки може відбуватися і не в межах міста, де у ЗСУ організована оборона. Росіяни мають намір перетнути Оскіл по понтонних мостах вище та нижче міста і там створити плацдарми для того, щоб взяти Куп'янськ у кліщі.

Нагадаємо, днями також гучні заяви про реформи в армії та зміни підходів до ведення бойових дій зробили і командири бригади Азов. Як наголосив комбриг Денис Прокопенко “Редіс”,"велика війна потребує великих змін".

Зокрема, йшлося про створення дивізій та корпусів в армії, мотивації бійців, розподілу західної техніки, проблематику у роботі з приданими підрозділами та зменшення ручного управління на тактичному рівні, що в свою чергу дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування.

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