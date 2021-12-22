Критична вада серця: з Ужгорода до Львова гелікоптером доправили чотириденне немовля

Хлопчика готують до операції.

Напередодні чотириденне немовля медичним гелікоптером доправили з Ужгорода до Львова. Це наймолодший пацієнт аеромедичної евакуації.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 22 грудня.

Віктор народився з важкою вадою серця. Прооперувати його могли лише у Львові. Але довезти хлопчика туди з рідного Ужгорода каретою "швидкої" могли просто не встигнути. Тож лікарі попросили надіслати за малюком медичний гелікоптер.

"У нього стеноз легенової артерії з аномалією, це є критична вада серця, яка потребує і постійного введення медикаментів, щоб дожити до операції і в подальшому кардаохірургічної корекції", - розповідає дитяча анестезіологиня Першого територіального медичного обєднання Львова Зоряна Іванюк.

Приземлився гелікоптер в ужгородському аеропорту, забрав маму і малюка та у супроводі медиків полетів до Львова. Там на вертолітному майданчику поблизу лікарні швидкої допомоги вже чекав реанімобіль, який доправив хлопчика до дитячої лікарні.



"Долетіли дуже швидко. На швидкій ми просто не могли добратися, бо він не настільки сильний, щоб ми встигли. Нестача кисню в нього повністю, у всьому організмі, вада серця, і це сприяє нестачі кисню", - каже мама хлопчика Христини.

Маленького пацієнта дообстежили і вже незабаром прооперують.

Чотириденне немовля медичним гелікоптером доправили з Ужгорода до Львова | Новини України

Нагадаємо, раніше тяжкохвору 6-річну дівчинку з вадою серця гелікоптером доправили до Львова із Рівненщини.

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