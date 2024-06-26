Критик Путіна і друг України: новим генсеком НАТО став Марк Рютте – чи зміниться політика військової допомоги

Посли НАТО 26 червня офіційно затвердили кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря. Він приступить до виконання своїх обов'язків 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга після 10 років перебування на чолі Альянсу.

Призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду – президент Румунії Клаус Йоганніс – оголосив минулого тижня, що знімає свою кандидатуру.

ТСН.ua проаналізував, як призначення Марка Рютте новим генсеком вплине на подальшу військову допомогу Україні від НАТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий очільник НАТО. Що з того Україні?

Перша заява Марка Рютте після призначення

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з нетерпінням очікує, коли він зможе приступити до виконання своїх обов'язків як генеральний секретар НАТО.

"Для мене величезна честь бути призначеним генеральним секретарем НАТО. Північноатлантичний альянс був і буде наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолювати цю організацію – відповідальність, до якої я ставлюся серйозно", – прокоментував він.

Також Рютте він висловив подяку усім союзникам за надану довіру.

"Я з нетерпінням очікую жовтня, щоб із великою енергією приступити до виконання своїх обов'язків як наступник Єнса Столтенберга, який забезпечував НАТО видатне керівництво протягом останніх 10 років і яким я завжди дуже захоплювався", – додав Рютте.

"Стратегічне придушення Росії": Кремль відреагував на призначення

Речник президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу 26 червня сказав, що затвердження кандидатури Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО навряд чи щось змінить для Росії.

За його словами, країни-члени НАТО разом працюють з метою "стратегічного придушення Росії".

Представниця російського МЗС Марія Захарова у звичній для себе манері скептично висловилася про нового очільника Альянсу. Мовляв, "країни НАТО і генсек нічого не вирішують в Альянсі". І традиційно заявила, що "всім керують США".

Марк Рютте – друг України

Марк Рютте є затятим критиком президента-диктатора Росії Володимира Путіна та вірним союзником України. Так, у лютому 2022 року нідерландський прем'єр-міністр публічно назвав Путіна "божевільним" через ескалацію, яку Путін влаштував навколо України. Також Рютте тоді закликав до санкцій проти РФ.

Володимир Зеленський і Марк Рютте / Фото: Офіс президента України

"Він [Путін] не зупиниться в Україні, якщо ми не зупинимо його зараз. Ця війна масштабніша за саму Україну. Йдеться про дотримання міжнародного верховенства права", - заявив Рютте в ООН у вересні 2022 року.

Він також схвально відгукувався про президента України Володимира Зеленського, називаючи його "людиною з місією".

1 березня 2024 року Україна підписала важливу безпекову угоду з Нідерландами. Угода передбачає потужну підтримку для України протягом наступних 10 років.

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В серединці квітня 2024 року Рютте запропонував викупити Patriot для України у країн, які їх мають, але не хочуть передавати українцям.

Україна, зокрема отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Нідерланди передадуть спільно зі ще однією країною.

Також минулого року Нідерланди оголосили, що виділять додаткові кошти на військову допомогу Україні 2024 року – йдеться про суму у 2 млрд євро.

На початку червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна передасть Україні перші сучасні винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як постачання літаків розпочне Данія.

Також є сподівання, що Марк Рютте, якому раніше вдавався діалог із президентом Дональдом Трампом, у разі перемоги останнього на президентських виборах в США використає свою майстерність, щоби налагодити взаємодію з новим американським лідером в рамках НАТО.

Адже Трамп неодноразово заявляв, що США забагато витрачають на оборону, і навіть погрожував вийти з Альянсу.

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Як зміна генсека НАТО вплине на підтримку України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди передали Україні зброї на 4 мільярди євро. За керівництва Марка Рютте Нідерланди увійшли до пʼятірки наших найбільших донаторів.

Але різку зміну політики НАТО щодо України ми навряд чи побачимо.

"Війська НАТО не мають заходити до України, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьої світової війни", – сказав Марк Рютте.

Однак у травні 2024 року уряд Рютте офіційно дозволив Україні використовувати надані Нідерландами F-16 для майбутніх ударів по цілях на території Росії. Нідерландський прем'єр був особисто присутній на Глобальному саміті миру в Швейцарії в червні 2024 року. А ультиматуми Путіна щодо нібито "мирних переговорів", озвучені перед цим самітом, Рютте розцінив як ознаку паніки з боку російського диктатора.

"Той факт, що Путін вчора (14 червня, - ред.) вийшов із цією божевільною "мирною пропозицією" свідчить про те, що він панікує", - заявив Рютте.

Крім того, Рютте закликав західних політиків не піддаватися страхам щодо Путіна.

"Не варто переоцінювати Путіна. Я багато спілкувався з цією людиною. Він не є сильною особистістю, він не з міцних хлопців", - заявив Рютте під час дебатів у парламенті Нідерландів у квітні 2024 року.

Проте журналісти наголошують, що генеральний секретар за визначенням не є тим, хто ухвалює рішення про підтримку. Ця роль лишається в лідерів НАТО.

"А задача генсека – лишатися в тіні й використовувати всі важелі для того, щоб схилити лідерів у потрібний бік. Саме цього й очікують від нідерландця на новій посаді".

Реакція Зеленського на призначення Рютте генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Нідерландів Марка Рютте з тим, що його призначили наступним генеральним секретарем НАТО.

Зеленський наголосив, що коли в жовтні Рютте посяде крісло генсека, "ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті".

Біографія Марка Рютте

Марк Рютте народився і майже все життя прожив у Гаазі, він є наймолодшим з семи дітей свого батька у двох його шлюбах. Майбутній генсек НАТО вивчав історію в Лейденському університеті (Нідерланди), де 1992 року здобув ступінь магістра.

Ще у студентські року він увійшов до складу очільників молодіжної організації Свобода і демократія, зробивши перші кроки до політичної кар'єри.

Після університету і до початку 2000-х Марк Рютте працював на різних посадах, включно з керівними, в компанії Unilever та кількох дочірніх структурах цього міжнародного гіганта на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії.

Паралельно він брав активну участь і в політичному житті Нідерландів.

Від 1993 до 1997 року він був членом ради Народної партії за свободу і демократію – лідером якої став 2006 року. А в 2010-му Рютте очолив виборчий список Народної партії за свободу і демократію, переміг з нею на виборах і став першим прем'єром Нідерландів від цієї політсили.

До цього Рютте встиг отримати досвід роботи і як депутат парламенту Нідерландів, і як урядовець: він входив до складу кількох кабінетів прем'єра Яна Петера Балкененде. Зокрема Рютте працював державним секретарем (міністром) із соціальних питань та зайнятості, а також держсекретарем з питань освіти, культури та науки.

Після обрання прем'єр-міністром Нідерландів 2010 року Рютте залишався на цій посаді аж до 2024 року.

Наприкінці 2023 року Рютте оголосив, що невдовзі піде з національної політики Нідерландів – після того, як на виборах у листопаді торік перемогла антиєвропейська ультраправа Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом.

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