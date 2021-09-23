Критика ООН та розповідь про злочини РФ: Зеленський емоційно виступив в ООН

Президент назвав організацію "супергерєм на пенсії".

Володимир Зеленський закликав ООН прокинутися. Виступаючи на Генеральній Асамблеї Організації Об‘єднаних Націй, президент України розкритикував організацію за намагання закривати очі на неприємні для себе за питання і за потурання Росії.

Детальніше про виступ Зеленського - у сюжеті ТСН.Ранок 23 вересня.

Супергерой на пенсії, який вважає себе обузою - слабким, кволим і непотрібним дідом, життя якого пройшло марно - це слова президента України, які він сказав про ООН із головної трибуни цієъ організації. Володимир Зеленський закликав організацію прокинутися, уточнивши: якщо ще не пізно.

Зеленський згадав колегам те, що ООН не взяла участі у саміті Кримської платформи, де 46 держав і міжнародних організацій засудили окупацію українського півострова. В ООН немає обраних, яких не можна ображати, сказав він, натякаючи на Росію. Крім того, закликав таки приєднатися до спільної декларації.

Зеленський подякував тим країнам, які, попри тиск Росії, проголосували, щоб залишити у порядку денному запитання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Він також закликав ООН відреагувати на проведення РФ незаконних виборів на окупованих територіях, а також видавання українцям російських паспортів.

Новини світу: Володимир Зеленський розкритикував ООН за потурання Росії

"Я дякую всім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах тут, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг та партнер, які можуть називати речі своїми іменами: окупацію називати окупація, а агресію називати агресією, не боючись, що хтось показово покине цю залу. Не треба цього робити. Це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, як би хтось показово покинув наші державні кордони і території", - наголосив Володимир Зеленський.

Водночас, глава держави висловив сподівання, що ООН ще можна оживити. Принагідно попросив у світових лідерів сприяння у визволенні 450 в‘язнів, які утримуються в Росії.

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