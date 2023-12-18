Критика Залужного, мобілізація усіх та покарання для ухилянтів: останні скандальні заяви Безуглої

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна останнім часом відзначилася низкою скандальних заяв. Найбільше громадськість та керівництво держави обурила заява депутатки про відставку головнономандувача ЗСУ Валерія Залужного.

ТСН.ua зібрав останні скандальні заяви Безуглої та реакцію суспільства.

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Нардепка запропонувала відправити Залужного у відставку

Одна із найперших скандальних пропоцизій Безуглої була спрямована на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка закликала відправити "залізного генерала" у відставку, поскаржившись, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

Ця заява викликала хвилю обурення як серед керівництва, військових, так і у суспільстві. Так, нардеп від "Слуги народу", колишній представник президента в Раді Федір Веніславський розкритикував заяву Безуглої та наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

А аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm назвали допис Безуглої таким, що має "ознаки спланованої ІПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресорці РФ". На думку аналітиків, критика Безуглою на адресу головкома підриває морально-психологічний стан українських військових.

На висловлювання Безуглої, що військове керівництво нібито немає плану війни на 2024 відреагували у НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заперечив подібні заяви.

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас Залужний не стверджував, що у нього немає плану, бо він має план!" – наголосив Столтенберг.

"Рознесли" Бузуглу за пропозицію відставкм Залужного і самі військові. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін порадив, аби нардепи, які "не мають та ніколи не мали жодного стосунку до військ", не пхали "ніс в справи мобілізації, війни та військових".

А Юрій Гудименко, інший військовослужбовець Збройних Сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху "Демсокира", звернувся у своєму дописі до СБУ. Він зазначив, що якщо Мар'яна Безугла "знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин". Мовиться про розголошення відомостей, які є державною таємницею, особою, котрій ці відомості довірили або котрій вони стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безугла проти Залужного: що про цей скандал думають українці?

Безугла звинуватила Залужного у "замовних статтях"

Згодом Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного у начебто замовних статтях у виданні The Economist.

"І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже?", - написала вона на сторінці у фейсбуці.

На її думку, Залужний нібито має дати українцям відповіді на низку запитань, серед яких – чому переведення військових між частинами відбуваються місяцями, чому нову техніку отримують нові і "необстріляні" формування, чому "людина може опинитися на штурмі без підготовки попри навіть прийнятий нами закон", чому не вирішене питання ВЛК.

Скандальне опитування про депутатів - чи бажають українці їм смерті

Після цього Мар’яна Безугла провела на своїй сторінці у соцмережах опитування, в якому поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті.

Думка опитуваних у Мережі розділилася. Одні відповіли, що бажають смерті, але не всім, а "вибраним". Інші ж поцікавилися, чи все гаразд у самої Безуглої. Більшість громадян України назвали її опитування "дивним".

Згодом депутатка опублікувала ще одне опитування із запитанням: "Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в’язниці?".

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Покарання для ухилянтів, які ховаються за кордоном

Окрім того, Безугла вигадала покарання для ухилянтів, які ховаються за кордоном. Вона запропонувала позбавляти громадянства та заарештувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни.

Згодом народна депутатка доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.

Користувачі соцмережі у своїх коментарях розділилися. Одні підтримали таку ініціативу і навіть порадили не давати часу на повернення, інші просять звернути увагу на відсутність юридичної бази для ухвалення рішення про позбавлення громадянства під час воєнного стану, а ще дехто просто іронізує з цього приводу.

У коментарях українці написали:

“Повністю підтримую! Зрадникам і щурам тут нема що робити! Я б і часу на повернення не давала”.

“Дивна пропозиція. Вам і депутатам бажано читати Конституцію і хоч дещо із теорії прав людини, зокрема ЄКПЛ і правові позиції та практику ЄСПЛ, зокрема щодо застосування субпринципів верховенства права”.

“Та краще вже починайте розстрілювати їх… Ви вже виходите за межі здорового глузду. Хочете повернутись на сто років назад і почати все спочатку?”.

Народна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook-сторінка Безуглої

Пропонує відправити на війну всіх волонтерів, навіть жінок

Ще одна заява Безуглої, яка викликала обурення в українців є відправити на війну усіх волонтерів, включно із жінками. За словами нардепки, "найкраще волонтерство 2024 року прийти – до ЗСУ".

"Вважаю, час волонтерів має пройти в 2024: обов’язок держави забезпечити все необхідне; громадян – сплатити на це податки; краще волонтерство сьогодні - ПРИЙТИ В ЗСУ! P.S. Народ — це держава. Який народ, така і держава", - написала Безугла.

Тут вона нагадала, що була мобілізована 2015 року і пройшла службу, а тому їй уже не потрібно буде йти на війну.

Під дописом Безуглої українці залишили безліч негативних коментарів.

"Мають бути на передовій, а не в Європі" - Бегугла про мобілізацію жінок

Одна із останніх скандальних заяв нардепки - це мобілізувати жінок, які виїхали за кордон. На її думку, вони "мають бути на передовій, а не в Європі".

"Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!... І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе?... Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей", - йдеться у її дописі.

У коментарях під постом під запитанням читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах, Мар’яна Безугла відповіла:

"Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам Європи краще", - прокоментувала депутатка.

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Цікаво, коли наддепці запропонували добровільно мобілізуватись разом. У відповідь вона пояснила, що потрібна в тилу.

"У нас є військовозобов’язані жінки, це насамперед медичний персонал і його на фронті не вистачає. Але якби жінці не було на фронті місця, то, мабуть, більшість чоловіків, які ховаються від мобілізації, мали б піти замість цих жінок. Але чомусь жінки беруть всі свої сили, всі свої вміння і не вміння, вчаться і заміняють або не заміняють частину тих же чоловіків", - прокоментувала парамедикиня Аліна Михайлова.

Нагадаємо, раніше Безугла дала роз'яснення, які виписані у новому проєкті, щодо служби жінок.

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