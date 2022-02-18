Кривава річниця Революції гідності: на алеї Героїв Небесної Сотні провели акцію янголів пам’яті

Саме 18 лютого 2014 року силовики атакували мирну ходу до Верховної Ради.

Вісім років тому під час Революції гідності в цей день, 18 лютого, почалися масові вбивства в середмісті Києва. Зранку під час мирної ходи "Беркут" пішов у наступ у Маріїнському парку. На Майдан та навколишні вулиці від самого ранку йдуть кияни - вшанувати тих, кого потім назвали "Небесною сотнею".

Про це йдеться 18 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

18 лютого 2014-го мирна хода в бік урядового кварталу та Маріїнського парку переростає в зіткнення та масові вбивства протестувальників

Силовики атакують барикаду на Грушевського, на Європейській площі укріплення штурмуєБТР. Увечері вони пішли в наступ із помповими рушницями та гранатами. Близько пІвночі підпалили штаб Майдану — Будинок профспілок.

Тільки за 18 лютого — сотні поранених, 28 загиблих активістів та 9 силовиків. Уже за два дні на вулиці Інститутській розстрілюватимуть беззбройних мітингувальників. Загиблих стане понад сто людей.

Річниця Революції Гідності: 8 років тому в цей день почалися масові вбивства в Києві

У прокуратурі звітують щодо розслідування події восьмирічної давності.

"На сьогодні ми маємо підозри, яки вдвічі більше, ніж в минулому році, вироків більше, ніж за всі попередні роки. І це, звичайно, вселяє в нас певний оптимізм. Ми можемо з честю зараз дивитися в очі і потерпілим, і громадським організаціям. Вироки стали суворіші", — каже генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Місця пам'яті сьогодні — в білих паперових ангелах. Те, що сталося 8 років тому, і досі, як жива рана — говорять усі присутні.

Паперові, із сіна, та навіть із вовни: янголів чіпляють на кущі, дерева й на нитки, між ними натягнуті. Ушанувати память героїв прийшло кілька сотень людей. Присутні не стримують сліз.

Уперше після подій на Інститутській 20 лютого повернутися сюди наважилась і парамедичка Галина Алмазова. Тоді жінка з-під вогню витягала поранених та померлих.

"Для мене це дуже болісний день, памятний, бо з цього моменту почалася така точка неповернення. Стало зрозуміло, що все дуже серйозно і що все тільки починається", — зазначає жінка.

Пообіді біля Офісу президента говорять про Музей Революції гідності. Обіцяють його добудувати восени цього року. А відвідувачів запустити вже взимку наступного.

"Зараз триває робота в музеї над експозицією. В самому музеї який має площу понад 25 тисяч квадратних метрів, буде власно сама експозиція музею, буде дитячий музей, буде освітній центр, буде кінозала на 600 людей", — розповідає міністр культури Олександр Ткаченко.

Поки ж на його місці на Інститутській, через дорогу від янголів, вирили копань.

Нагадаємо, що у "Дії" можна буде отримати посвідчення ветерана та постраждалого учасника Революції гідності.

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