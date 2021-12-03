"Криваве" взуття та дитячі іграшки: на Потьомкінських сходах відбулася акція проти насильства у родинах 

На сходах розмістили червоні дитячі черевички та жіночі туфлі, що символізують кров, пролиту внаслідок домашнього насильства.
Майже сотня пар взуття та дитячі іграшки з’явилися на Потьомкінських сходах. Принесли і розклали їх жінки та діти, які постраждали чи нині потерпають від домашнього насильства.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 грудня.
Туфлі та черевики, здебільшого пофарбовані у червоний колір, що символізує кров, виклали на верхній частині сходів. Поряд з ними поклали і дитячі іграшки. За статистикою, в Україні кожна п’ята дитина потерпає від насилля у родині.
Організаторів інсталяції, яка відбувається в рамках всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” надихнула ініціатива мексиканської художниці Еліни Шові. У 2009 році вона виставила червоні туфлі перед мексиканським консульством в Ель-Пасо як знак художнього протесту проти масових вбивств жінок.
В Україні ж від домашнього насильства потерпає кожна третя жінка, а понад півтисячі жінок гинуть щорічно.
“Я звертаюсь до жінок – жінки, не терпіть насилля. Я звертаюсь до батьків – батьки, не поводьтесь жорстоко з дітьми. І я звертаюся до Верховної Ради України – народні депутати, нарешті ратифікуйте Стамбульську конвенцію”, - сказала Наталя Делієва, організаторка.
Нагадаємо, в Одесі у Міському саду встановили незвичний арт-об'єкт "Планета COVID". Скульптура має форму коронавірусу та жіночого статевого органу.
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