"Криваве" взуття та дитячі іграшки: на Потьомкінських сходах відбулася акція проти насильства у родинах

"Криваве" взуття та дитячі іграшки: на Потьомкінських сходах відбулася акція проти насильства у родинах

На сходах розмістили червоні дитячі черевички та жіночі туфлі, що символізують кров, пролиту внаслідок домашнього насильства.

Майже сотня пар взуття та дитячі іграшки з’явилися на Потьомкінських сходах. Принесли і розклали їх жінки та діти, які постраждали чи нині потерпають від домашнього насильства.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 грудня.

Туфлі та черевики, здебільшого пофарбовані у червоний колір, що символізує кров, виклали на верхній частині сходів. Поряд з ними поклали і дитячі іграшки. За статистикою, в Україні кожна п’ята дитина потерпає від насилля у родині.

Організаторів інсталяції, яка відбувається в рамках всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” надихнула ініціатива мексиканської художниці Еліни Шові. У 2009 році вона виставила червоні туфлі перед мексиканським консульством в Ель-Пасо як знак художнього протесту проти масових вбивств жінок.

В Україні ж від домашнього насильства потерпає кожна третя жінка, а понад півтисячі жінок гинуть щорічно.

“Я звертаюсь до жінок – жінки, не терпіть насилля. Я звертаюсь до батьків – батьки, не поводьтесь жорстоко з дітьми. І я звертаюся до Верховної Ради України – народні депутати, нарешті ратифікуйте Стамбульську конвенцію”, - сказала Наталя Делієва, організаторка.

Новини України: на Потьомкінських сходах розклали взуття та дитячі іграшки

Нагадаємо, в Одесі у Міському саду встановили незвичний арт-об'єкт "Планета COVID". Скульптура має форму коронавірусу та жіночого статевого органу.

Читайте також: