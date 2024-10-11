Кривавий ракетний удар по Одещині: куди "прилетіло" і що кажуть очевидці (фото, відео)

На Одещині вночі росіяни вдарили балістичними ракетами по фермі, де вирощують гриби. Четверо працівників, серед яких 16-річний підліток, загинули на місці. Ще 10 цивільних дістали травми та поранення. Людей до лікарні забирали "швидкі". Рятувальникам довелося три години розбирати завали і за допомогою собак шукати зниклих. Живими вдалося дістати чотирьох робітників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Росіяни вдарили по фермі, де вирощували гриби

У ніч проти 11 жовтня в передмісті Одеси пролунало одразу три потужні вибухи. Місцеві жителі попрокидалися від гуркоту та звуку розтрощених скла та металу. Коли пил розвіявся, побачили, що від фермерського господарства майже нічого не лишилося.

"У нас вдома скло повибивало та двері і ми одразу вискочили, а там люди дуже кричали. Ми допомагали людей діставати, дівчаток. Був удар, спалах і другий удар. Там ферма, гриби вирощували, там були люди цілодобово, ми вискочили і усі дуже сильно кричали: допоможіть, допоможіть. Побігли, там дівчата у вікнах кричать, усі в крові", - каже сусідка Ірина Ананченко.

"Дуже злякалися, у дружини тиск підвищився, так злякалася, я води її приносив. Дуже потужний вибух, вібрація дуже сильна", - каже місцевий житель Геннадій Аганесян.

Наслідки обстрілу

Під час рятувальної операції пролунала друга тривога

На оперативну лінію ДСНС почався шквал дзвінків, люди благали про допомогу. Щойно дали відбій по тривозі - на місце виїхали рятувальники. Треба було терміново розбирати завали, що утворилися від прямого потрапляння ракети в двоповерхову споруду. Для пошуку задіяли кінологів з собаками.

"Важко було насправді тут працювати: було мало місця і дуже багато людей, паніка, крики були і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз в цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали допомогу і повітряна тривога і треба було так само усім оперативним службам в безпечне місце, тому що ми знаємо про повторні, ми втрачаємо людей", - каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Після обстрілу рятувальники допомагали потерпілим

Під час обстрілу постраждали коні

Окрім загиблих та поранених людей від влучання постраждали і коні, які були у стайні поруч з будівлею ферми.

"Їх дуже побило осколками, треба викликати ветеринара та діставати осколки. Але дякую, що хоча б живі, вони налякані і он навіть їсти не хочуть, видно їх контузило ще", - каже Ірина Ананченко.

З людьми зараз прцюють психологи. Нині у лікарні перебувають дев’ятеро поранених. Лікарі кажуть у них осколкові та вибухові поранення середньої важкості.

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Нагадаємо, вночі проти 11 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одеську область балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток. Поранення отримали десять осіб.

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