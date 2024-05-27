Кривавий теракт РФ у Харкові: у ЗСУ відповіли, чи знають звідки обстрілюють місто і чому не можуть нічого вдіяти

Російські окупанти напередодні завдали чотири ракетні удари по Харкову. Цілились навмисно у людні місця, щоб вбити якомога більше місцевих. Зокрема, трагедія сталась і в гіпермаркеті "Епіцентр", де зібралось щонайменше 200 людей.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Окупанти здійснювали терор під час гасіння "Епіцентру" та пошуку людей

Російські терористи випустили по будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" 2 керовані авіабомби. Це були нові боєприпаси збільшеної дальності- УМПБ Д-30.

На парковці біля гіпермаркету, поміж машин рятувальників та купи швидких, припарковані легкові авто. Їхні власники досі не вийшли з охопленого вогнем приміщення. Неподалік входу в "Епіцентр" стоять родичі тих, хто був у торговельному залі і дотепер не відповідає на нескінченні телефонні дзвінки.

Пекло на місці російського теракту

"Рятувальники безупинно розгортають пожежні рукави. Треба більше води аби загасити велетенську площу, охоплену полум'ям. Шансів, що в тому вогні можуть бути живі все меньше. Таке враження, що хлопці рятувальники виходять із самого пекла. у Харкові знову лунає сигнал тривоги, але ДСНС-ники продовжують гасити пожежу, намагаючись максимально швидко це зробити", - йдеться у матеріалі "ТСН-Тиждень".

Уламки російського снаряду, яким окупанти вдарили по місту

Перші хвилини після сигналу тривоги пожежні команди шукають хоч якесь укриття. Адже швидкість підльоту ракет до Харкова з Росії блискавична. Тож і вогнеборці і журналісти вкладаються на землю біля першої ліпшої цегляної стіни.

Рятувальники у Харкові ховаються через загрозу повторного обстрілу

Згодом на обрії видно білий дим. Українська ппо збила російську ракету на підльоті до Харкова. Рятувальники миттєво біжать до місця біди. Але не надовго. Знову ракетна небезпека і всі десятки людей, які задіяні в гасінні пожежі кидаються в розсипну на площі біля "Епіцентру".

Обстріл середмістя Харкова

В цю мить ракетами з російського комплексу С-300 окупанти поцілили у середмістя Харкова. Поранені понад 10 людей. Зачепило 13-ти річного підлітка, він у важкому стані, в лікарні. Й туди на місце прильоту швидко зʼїжджаються чергові групи рятувальників та медиків . Виявляється Там в ту мить пербувала інша знімальна група ТСН.

За день росіяни 4 рази атакували Харків. Якраз тоді, коли у Вашингтоні вирішували чи давати Україні дозвіл бити іноземними боєприпасами по території Росії. ЗСУ наполягають - це необхідно. Бо тільки так можна прикрити небо над Харковом й іншими українськими містами.

Обстріл Харкова

"Це потрібно всій Україні, це потрібно світу. Харкову в першу чергу. Ми не можемо знищувати противника, його легко броньовану техніку в районах зосередження. І саме основне системи С-300, С -400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто сили оборони знають де вони стоять.", - каже Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес".

Наслідки обстрілу Харкова

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по "Епіцентру" в Харкові! Люди загинули в пастці! Тіла досі шукають!

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