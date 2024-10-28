Кривавий терор: в одній з областей України росіяни навмисно вбивають людей на вулицях та у квартирах

На Херсонщині росіяни вбили 6 людей, ще 15 поранили, серед них — 13-річний хлопчик. Під ворожим вогнем було 19 населених пунктів. Поруйновано шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки, обʼєкти критичної інфраструктури, газогін і транспорт, приватні автівки та сільськогосподарську техніку. А проти ночі окупанти вдарили з артилерії по житлових кварталах Херсона.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

В один з районів Херсона, який вважають відносно безпечним, прилітає вже не вперше. За ніч жителі нарахували тут зо два десятки вибухів. З артилерії окупанти влучили у багатоповерхівку.

Наслідки обстрілу Херсона

"Ми тікали вниз з невісткою, на 1-му поверсі, у мене ключі від першої квартири, ми ночували там", — каже місцева.

У своїй квартирі тут загинула жінка. Є загибла й в іншому будинку. Вижити не було шансів.

"На 6-му поверсі. ЇЇ розірвало хвилею. П’ятий заливали, тут горіло, шостий і сьомий", — розповідає місцевий житель.

В одній із квартир, яку обстріляла російська армія, у Херсоні жила родина з двома дітьми. Коли стріляє артилерія — тривога не лунає, у людей є лічені хвилини, щоб зреагувати.

Росіяни знищили квартиру, де жила родина з 2 дітьми

"Я, моя дружина, двоє маленьких дітей, 2 роки, 7 років. Буквально за 2 секунди — і в коридор. Теща не встигла вибігти", — каже житель Херсона.

Горіли 6-й і 7-й поверхи, люди вибігли надвір, рятувальники прибули швидко. Після "прильотів" було 5 пожеж в різних районах міста. Люди не можуть оговтатись від жахливої ночі. Без житла і здоров’я залишилося багато родин. У комунальників і волонтерів велика черга з тих, кому треба забити вікна і полагодити дахи.

Ще одна жінка загинула під час обстрілу Антонівки. По цьому селу, а ще по Микільському і Понятівці росіяни били КАБами. Є поранені у Комишанах, Білозерці, Бериславі, Качкарівці. Вихідними влучили у поштове відділення, прилетіло в укриття, де ховалися люди — є загиблий і поранений. Тим часом окупанти самі документують свої злочини і хизуються ними у соцмережах.

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