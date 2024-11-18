Кривавий удар по багатоповерхівці у Сумах: очевидці розповіли, як пережили ракетний обстріл

Російські терористи вдарили ракетою по багатоповерхівці у Сумах. Станом на зараз відомо про 11 загиблих через російський теракт.

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Окупанти запустили дві ракети по житловому сектору в Сумах. Це були ракети "Іскандер-М".

"Сам будинок на щастя не обвалився. Втім, маємо велику кількість загиблих та постраждалих від уламків та битого скла. За останніми даними загинуло 11 людей, серед яких двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Вони з різних родин. Із дорослих – загинули 5 жінок та 4 чоловіків. На ранок збільшилася і кількість постраждалих – за медичною допомогою звернулися 89 людей. З них 37 поранених лишаються у лікарнях. 11 – в реанімаціях, серед них 6 дітей. За словами рятувальників – частина людей загинули на вулиці, від уламків ракети, частина – прямо у власних квартирах", - каже кореспондентка ТСН.

Росіяни обстріляли багатоповерхівку

Ось що потерпілі розповіли ТСН:

"Ми одразу і не зрозуміли що відбулося, але жахливий вибух був просто. Трусило, злякалися сильно. Вибігли в коридор – у нас вже були вибиті двері всі і було зарево – горіли машини всі і ми не могли зрозуміти чи це горить під’їзд чи машини горять, боялися виходити, чекали доки рятівники прийдуть", - кажуть потерпілі.

"Тільки ключі брати – мене відкидає на три метри, нічого не розумів. Із гаража листи – один біля мене, один на машину. Як спасло я не знаю. Якби пішов до гаража – уже б не було", - каже житель Сум.

"Прибули сюди – там горіли чотири автомобілі, все пошкоджене. Тут працювали відразу 50 рятувальників. Одні ліквідовували пожежу, інші обходили помешкання, вдалося евакуювати 400 людей, коли заходили в будинки бачили що тіла людей пробиті осколками, навіть такі були і на вулиці також були", - каже речник ДСНС в Сумській області Олег Стрілка.

Щодо руйнувань – відомо про пошкоджені більше десятка багатоповерхівок, там повибивані вікна, повилітали рами, двері. За попередніми підрахунками – розбиті 2000 вікон. Згоріли та понівечені 14 припаркованих під будинком автомобілів. Також пошкоджені 2 навчальні заклади та теплопункт. Відтак, у будинках немає світла та тепла Наразі на місці працюють комунальники, енергетики, рятувальники, розбирають завали та намагаються відновити подачу світла й тепла. Розгорнутий "пункт незламності".

Наслідки обстрілу Сум

"Опівночі росіяни завдали ще один ракетний удар "Іскандером" по об’єкту енергетики, після якого умісті зникло світло. На ранок запроваджені графіки аварійних відключень. Наразі рятувальники демонтують аварійні будівельні конструкції та закривають пошкоджені вікна", - каже заступник міського голови Сум Станіслав Поляков.

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Нагадаємо, увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми.

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