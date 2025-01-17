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Кривавий удар по Кривому Рогу: росіяни вбили 20-річного студента і його бабусю (фото, відео)

Кривавий удар по Кривому Рогу: росіяни вбили 20-річного студента і його бабусю (фото, відео)

Ракетний удар по Кривому Розі

Росіяни ракетами атакували Кривий Ріг. На місці удару загинуло четверо людей. Що відомо про наслідки?

Росіяни сьогодні балістикою атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Влучили по навчальному закладу – дітям доводилося стрибати з вікон, аби вибратися. Постраждали і будинки поряд - саме біля них уламки вбили і поранили людей. 

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Ольга Павловська. 

"Розтрощений навчальних заклад, частково обвалені поверхи. На годиннику було о пів на першу, коли російська ракета увігналась у корпус навчального закладу. Вибух пролунав за лічені хвилини після оголошення тривоги. Ще через якийсь час – другий приліт. Укриття встигли дістатись не всі. Частина учнів вистрибували з понівеченого приміщення через вікна", – розповідає Ольга Павловська. 

Наслідки ракетного удару по Кривому Розі / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки ракетного удару по Кривому Розі / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Другий удар окупанти нанесли поруч із житловими будинками. Уламками вбило жінку, що сиділа у автівці неподалік. Це дружина переселенця, батька трьох дітей пана Ігора. Свою першу дружину він поховав у Херсоні. Виїхав до Кривого Рогу – удруге одружився. І знов залишився удівцем.

"Я ухилився. А у дружину влучило два уламки в груди, поки швидка доїхала, вона померла", – каже чоловік. 

Трагедія сталась у день народження його старшого сина.

"Ми тільки що скуповувались, дитині стіл готувати. Заїджджали у двір", – каже Ігор. 

Ігор розповів про загибель його дружини / ©
Ігор розповів про загибель його дружини

Під час сьогоднішніх російський атак загинули четверо людей. Серед них – 20-річний студент та його бабуся. Вони саме були поруч із будинком у момент прильоту. 

"Ми в "Епіцентрі" були, коли перша ракета прийшла, коли рухалися до вибуху – прилетіла друга ракета, яка потрапила в житловий будинок, у нас там є вже загиблі. Три людини біля під’їзду і одна в машині", – каже волонтер Віктор Мірона. 

Віктор з командою волонтерів приїхали допомагати постраждалим та розбирати завали. Каже поранені лежали просто посеред вулиці.

Мешканці постраждалих будинків та співробітники навчального закладу, що опинились у епіцентрі вибухів, згадують – часу сховатися не було.

Принаймні троє постраждалих у тяжкому стані. Найтяжча з них – 22-річна дівчина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВИНИ НА ВЕЧІР 17 СІЧНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Нагадаємо, внаслідок атаки на Кривий Ріг четверо людей загинули, а дев’ятеро – постраждали. З них п’ять госпіталізовані, решті лікарі надали допомогу на місці.

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