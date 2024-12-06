Кривавий удар по Запоріжжю у День святого Миколая: куди поцілили росіяни і що відомо про загиблих

Російські терористи сьогодні, 6 грудня, на День святого Миколая, завдали кривавих ударів по цивільних у Запоріжжі. Відомо про 9 загиблих та 17 поранених.

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Окупанти атакували вулицю у спильному районі Запоріжжя, де завжди багато людей, особливо ввечері, оскільки вони повертаються з роботи.

"Зросла кількість поранених, їх наразі 17. Також відомо, що 9 людей загинуло. Серед потерпілих двоє дітей, віком 4 та 11 років. Псля ворожого влучання на місце одразу вирушили рятувальники та швидкі. Вони евакуювали потерпілих. Ворог цинічно поліцив саме по цивільних у святковий день, коли люди повертались додому з роботи. У згорілих автівках були люди. Розстрощено СТО, приватний будинок. Пошкоджено будинки поруч. Це дуже жвава вулиця у спальному районі міста. Тут завжди багато людей, особливо біля стріт-фудів", - сказала Кіра Овес з місця події.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, російська терористична армія завдала удару по Запорізькій області, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту

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