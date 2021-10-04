Криза на ринку мінеральних добрив: чи чекати українським фермерам на стрибок цін

Криза на ринку мінеральних добрив: чи чекати українським фермерам на стрибок цін

Наразі в Україні є кілька заводів, які виробляють мінеральні добрива. Два призупинили виробництво.

На ринку мінеральних добрив — криза. Через стрибки цін на газ багато європейських виробників були вимушені закрити власне виробництво. Українські аграрії переживають, що проблеми можуть з’явитись і в Україні. Але українські виробники мінеральних добрив кажуть, що хвилюватись немає причин. Адже вони працюють із повним завантаженням і зупинятися не збираються.

Про йдеться 4 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Сергій Карпенко — фермер із тридцятирічним стажем. Сьогодні його господарство збирає соняхи. Прибрані площі відразу ж готують під новий врожай. Технологія передбачає внесення додаткового живлення в землю. Пан Сергій використовує як вітчизняні, так і імпортні добрива. Завжди шукає найвигіднішу ціну.

"На сьогоднішній день наше підприємство бере 100% азотних добрив в українського виробника. Це ДніпроАзот, це ЧеркасиАзот", — розповідає Сергій Карпенко.

Зараз у світі проблеми із добривами, каже його колега Михайло — фермер із Кіровоградщини. Він показує журналістам свій невеликий запас карбаміду та селітри і переживає, що криза може дійти і до України.

Новини України: аграрії переймаються про виробництво мінеральних добрив

"Добрива ми закупили ще влітку, то нам на осінню посівну кампанію вистачить в повному обсязі. Що далі, які дії будуть, побачимо. Зараз складається так, що всі добрива дуже сильно дорожчають. Особливо азотні добрива", — зазначає він.

Ситуація на світових ринках виникла через стрімкий стрибок ціни на газ. Багато європейських виробників розцінили цю ситуацію як форс-мажор і згорнули виробництво, як то кажуть до кращих часів.

Наразі в Україні є кілька заводів, які виробляють мінеральні добрива. Два призупинили виробництво. Один через ціни на газ, інший через технічні проблеми. Решта працює. Готове добриво фасують у величезні мішки по 500 кілограмів. Продають не лише в Україну, а й за кордон. Місцевим аграріям привозять карбамід вантажівками та залізницею.

Такі мішки є і в фермера на Кіровоградщині, і у фермера із Сумщини. З невеликим запасом. Сергій каже, що до наступної посівної буде відстежувати ціни. І щойно вони стабілізуються — купуватиме.

Зазвичай ціни на газ, а відповідно і на добрива падають у кінці опалювального сезону.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про зниження ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання