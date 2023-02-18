"Криза та необхідність переговорів": головний дипломат Китаю про війну РФ проти України в Мюнхені

До виступу Ван Ї, головного китайського дипломата на Мюнхенській конференції з безпеки, була прикута неабияка увага. Це вперше за три роки він мав слово тут, у Мюнхені.



По-перше, тут у Мюнхені, на полях цієї конференції має відбутися особиста зустріч Ван Ї з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.



Як відомо, голова американської дипломатії відмінив свій візит до Пекіна через "кризу повітряних куль" – китайський аеростат, який залетів до повітряного простору США.

Щодо України, то, за повідомленнями ЗМІ, лідер КНР Сі Цзіньпін виголошуватиме спеціальну промову про мир саме до 24 лютого, коли виповниться рівно рік від початку повномасштабного російського вторгнення.



По-друге, позиція Китаю щодо геноцидної війни Росії проти України досі залишається невизначеною. Як публічно, так і неофіційно, Пекін підтримує Москву, хоч і офіційно попередив Росію про неможливість використання будь-якої ядерної зброї.



Виступ Ван Ї у Мюнхені та його відповідь на запитання про ставлення Китаю до геноцидної війни Росії проти України ще раз підтвердили – Пекін прямо підтримує Росію її війні не лише проти України, а й проти всього Заходу.



У своїй вступній промові Ван Ї говорив, що світ не став безпечнішим, що довіри між головними країнами бракує, геополітичні ризики ширяться, а ментальність "холодної війни" повертається. Так, головний китайський дипломат підкреслив, що суверенітет та територіальна цілісність всіх країн має поважатися.



Проте повномасштабну війну Росії проти України, яка триває вже рік, Ван Ї назвав "українською проблемою" та "українською кризою", слово в слово повторивши наративи російської пропаганди.



"Щодо української проблеми, позиція Китаю залишається в підтримці розмов про мир. Ми стоїмо на позиції політичного врегулювання української кризи, і залишаємося на позиції миру та діалогу. Ми глибоко стурбовані розширенням й продовженням цієї кризи. Але ми не доливаємо масла у вогонь. Що ми робимо – це просуваємо мирні переговори, засновані на мирі та діалозі. З другого дня цієї кризи Сі Цзіньпін запропонував Україні та Росії сісти та шукати шляхи мирного врегулювання цієї кризи. У Білорусі, у Туреччині було кілька раундів цих розмов. І ми побачили рамку угоди про мирне врегулювання. Але це було зупинено з невідомих причин. Деякі сили можуть не хотіти цього (вочевидь натякаючи на США й НАТО – ред.)", - заявив головний китайський дипломат.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін хоче виступити з "промовою про мир" у річницю вторгнення Путіна до України - 24 лютого.

Варто додати, Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Іран, який є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, в "протистоянні із Заходом та Сполученими Штатами Америки". За словами лідера КНР, Пекін підтримує Тегеран у захисті національного суверенітету та "протистоянні одностороннім діям і залякуванням".

Видихаємо: Китай не приєднається до осі зла Росії! | Максим Ялі

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