Крижана краса: у Львові закінчився традиційний конкурс льодових скульптур

Скульптури будуть милувати око мешканців і гостей міста ще два тижні.

25 кубів льоду, п'ять майстрів і два дні роботи: у Львові завершився традиційний конкурс льодових скульптур.

Хто став переможчем та як митців випробовувала погода, розповіли у ТСН.19:30 за 15 січня.

Ангел, хлопець який стоїть на голові, вогонь зі сніжинкою, ялинка з пластинок і крилатий танець: п’ятеро майстрів два дні творили з криги скульптури. Тесали лід не зважаючи на погоду. Вчора вдень було +2. Потім здійнялася буря, сильний вітер та сніг, але скульптури встояли. Серед них уже обрали найкращу. Оцінювали за так званою античною системою: коли учасники голосують за роботу колег. Крім того, голосувало ще двоє членів журі.

За годину до закінчення конкурсу стався конфз. Одна з моїх колег під час знімання завалила композиції. Скульптор поспіхом збирав її заново.

У Львові завершився традиційний конкурсу льодових скульптур | Новини України

Перемогла композиція "Крилатий танець". Вона майже три метри заввишки, у якій переплелися в танці четверо людей. У найближчі дні у Львові буде мінусова температура, тож майстри прогнозують, що їхні роботи простоять щонайменше два тижні. Торік крижані шедеври тішили око всього кілька днів, бо було сонячно і тепло.