Крок до зруйнування Мінських домовленостей: чим загрожує визнання Росією псевдореспублік “ДНР” та “ЛНР”

Експерти називають голосування у Держдумі ще одним шантажем України.

Російська Державна Дума зробила перший крок для легалізації терористичних псевдодержавних утворень на Донбасі, звернувшись до президента Володимира Путіна, аби той “визнав” окуповані українські землі окремими державами. Якщо Путін погодиться, на мапі світу з'явиться ще дві ніким не визнані республіки. Це розв'яже руки Москві в постачанні зброї та ескалації нових бойових дій і поховає назавжди Мінські домовленості.

Про ситуацію довкола скандального рішення російської Держдуми щодо “ЛНР” та “ДНР” йдеться 15 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

За словами військового експерта Олега Жданова, демарш Росії підвищує ставки на дипломатичному фронті, коли на військовому - доводиться відступити.

“Тепер він [Путін] буде ходити з цією течкою [зі зверненням Держдуми], махати нею і говорити — Україна держава чи ні, вона кидає своїх чи ні”, - пояснює він.

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Як зауважив політолог Володимир Фесенко, визнання “ЛНР” та “ДНР” окремими державами фактично перекреслює Мінські домовленості Російською Федерацією.

“Політична частина Мінських угод руйнується, тому що вона передбачає реінтеграцію ОРДЛО в склад України. Якщо Росія як формальний підписант Мінських угод визнає ці так звані “республіки”, про яку реінтеграцію визнаних нею “незалежних” нібито держав може йти мова”, - наголошує він.

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Путін не підпише указ у відповідь на звернення депутатів. Голосування Держдуми він називає черговим шантажем.

“Це буде означати вихід із Мінських домовленостей, втрату інструментів впливу, нові санкції. Я не вірю, що він [Путін] підпише цей указ”, - говорить він.

В українському парламенті закликали світ не визнавати "незалежності" псевдореспублік і вважають рішення Думи тиском на Україну.

Командир “Грузинського” легіону” Мамука Мамулашвілі каже, що визнання ОРДЛО як незалежних республік нагадує історію його країни, коли Росія окупувала частину Грузії на початку 1990-х років, а потім у 2008 році. Тоді світ просто промовчав.

“Кавказький легіон” тепер боронить українські рубежі на фронті й навчає цивільних правил захисту в разі можливої російської загрози.

Тим часом шанси, що маріонеткові “республіки” перетворяться на кремлівського “троянського коня” в складі України, де кожен другий має російський паспорт, стрімко тануть на тлі підтримки України з боку європейських країн та США.

Терористичні утворення на Донбасі хочуть легалізувати російським законодавством | Новини світу

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