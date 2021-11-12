Крокодил на клумбі: киянка на прогулянці знайшла мертву рептилію 

Неживу тваринку жінка поставила на пеньочок як декорацію.

Крокодил на клумбі в середмісті столиці: киянка на прогулянці знайшла крокодила. Той нерухомо лежав на землі. Літня пані подумала, що то іграшка, підняла й поставила його на пеньок поблизу клумби, як декорацію. Однак, мертвий крокодил на пеньку наполохав мешканців тамтешніх будинків. Звідки рептилія взялася в середмісті столиці, чому опинилася на вулиці й куди, зрештою, поділася з пенька, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 11 листопада.

Жінка традиційно вийшла на прогулянку зі своїм собакою. Вештаючись поміж будинками, на газоні жінка раптом бачить крокодильчика. Неживу тваринку вона поставила на пеньочок як декорацію.

Однак перехожі таки розгледіли, що це не декорація, а мертва рептилія. Усі ошелешені - довкола ж головно житлові будинки, виходить хтось тримав крокодила в квартирі і довів його до смерті. ТСН звернулася по допомогу до зоолога. Допоки він їхав, хтось крокодила скинув із пенька.

Схоже, що помер він днів зо три тому. Видно, що голодував, бо геть усох. І хворів, бо на тільці є грибок. Але власники за ним, певно, доглядали, бо тваринку таки лікували.

Крокодил в українській історії вже траплявся. Іще 2007-го року крокодил утік у Маріуполі. Щоправда, та рептилія чкурнула з цирку. Пів року її шукали під керівництвом тодішнього міністра з надзвичайних ситуацій. І знайшли - в місцевому озері. Змерзлого і сплячого. Із замотаною скотчем пащею, спійманого крокодила тоді врочисто виносили на показ журналістам. А потім, за кілька днів, його випадково втопили.

Схоже і цей крокодил сконав через неналежне поводження з ним. Заводити екзотичних тварин у квартирах законодавство не забороняє, але для цього потрібно отримати чимало дозволів та погоджень.

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У Мережі - справді чималий вибір крокодилів на продаж. Кайман крокодиловий коштує 750 євро.



Що вистачило грошей купити, а забракло совісті нормально поховати - не вкладається в головах тих, хто вийшов подивитися на крокодильчика. Жінка, яка принесла його на клумбу для краси, вже теж бідкається. Хутенько допомагає спакувати каймана в пакети. Мертву тварину зоолог поніс у ветклініку, там він стане науковим матеріалом для студентів.

Нагадаємо, що раніше Мережу вразило відео зустрічі двох голодних акул із морським крокодилом.

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