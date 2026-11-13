Крокодил у позолоті й недобудовані підстанції: як фірми без досвіду отримали мільярд на захист світла в Києві

Нові подробиці скандалу із електрикою у Києві / © Колаж ТСН.ua

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Майже мільярд гривень було сплачено авансом за будівництво захисних споруд на 27-ми високовольтних підстанціях біля Києва. Однак виявилось, що фактично побудовано аж на трьох. Про це повідомила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Леся Забуранна. І це — відповідь на питання, чому ситуація з електрикою в столиці настільки критична.

Депутати поїхали на критично важливі енергооб’єкти — подивитися, що там, на власні очі — і жахнулися: захист зведено десь наполовину, а десь — на чверть. А деякі об’єкти вже зруйновано російськими ударами. Хто відповідав за ці роботи і до чого тут бізнесмен із Дніпра, якого всі запам’ятали через живого крокодила в офісі?

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

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Від торговця металом до фігуранта енергетичного скандалу: дві версії Владислава Соколова

Нова зірка соцмереж — бізнесмен із Дніпра Владислав Соколов. Той самий, у кого під час обшуків серед карикатурних інтер’єрів знайшли живого крокодила. Свої гламурні костюми, в яких він позує на численних фото, що зараз активно обговорюють, Соколов змінив на стиль мілітарі, щоби відвідати засідання однієї зі слідчих комісій парламенту ще у жовтні.

Тут він представився як комерційний директор компанії «Сталь плюс», яка торгує металом. Фірма невелика, її прибуток торік склав усього лиш 5 чи 6 мільйонів гривень. А ще він каже, що компанія не займається ніяким будівництвом, зокрема захисних споруд для енергооб’єктів, а нинішнього міністра інфраструктури Миколу Калашника він бачив, але з ним не знайомий.

А вже за кілька тижнів, після того, як з’явилася інформація, що Соколов може бути причетний до розкрадань коштів на зведенні захисних споруд для високовольтних підстанцій на Київщині, він видає геть іншу заяву. Каже, що не раз особисто контактував із Калашником, який тоді очолював Київську обласну військову адміністрацію. І нібито на його прохання був залучений до реалізації плану стійкості регіону. А його компанії долучилися, зокрема, до будівництва захисних споруд у Нових Петрівцях і в Бородянці. І що Калашник запропонував здійснити монтаж захисту ще на десятках інших підстанцій Київщини. Соколов твердить, що він погодився і разом із генпідрядниками будував, але в борг. Майже все закінчив, а от грошей йому досі не заплатили. Натомість вирішили зробити винним.

Владислав Соколов: «Калашник разом зі своїми чинами з СБУ запустили проти мене піар-кампанію. Вона орієнтована на те, щоб зробити з моєї персони цапа-відбувайла у зв’язку з критичною ситуацією в енергетиці на Київщині».

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Виритий фундамент замість бетону та знятий перший рівень захисту

Ці зізнання бізнесмен робить, сидячи в одному з найдорожчих готелів Києва. Міста, де зараз найгірша ситуація з електрикою в Україні. Адже всю генерацію електроенергії у самій столиці ворог знищив і зараз столиця цілковито залежить від постачання ззовні. Електроенергію приймають підстанції напругою 110 кіловольт довкола міста — знижують напругу й передають її далі в місцеві мережі. Якщо їхні трансформатори пошкоджені або не підключені, це стає неможливим, навіть якщо електрика у мережі є. От саме захист для цих трансформаторів і мали збудувати підрядники. Однак виявилось: із 27-ми підстанцій, які є критично важливими, захист був лише на трьох. Це на власні очі змогли побачити депутати із парламентської слідчої комісії, яка досліджує виконання планів стійкості.

Леся Забуранна, голова ТСК Верховної Ради: «Я особисто бачила частину об’єктів. Вони виглядають так: виритий фундамент, лежить арматура, яку навіть не зв’язали. Про заливання бетоном і створення конструкції навіть не йдеться. Частина об’єктів зруйнована. Вони намагається якомога швидше ремонтувати їх власними силами. Ситуацію ускладнює те, що раніше ці об’єкти мали перший рівень захисту від уламків. Щоб установити другий рівень захисту, про який ми говоримо, перший демонтували. Об’єкти залишилися взагалі без захисту».

Поки ми розмовляємо з головою ТСК, у пані Лесі вимикають світло і зв’язок переривається. Попри всі зусилля енергетиків, графіки відключень у столиці суворі, а часом світла немає ще й через аварійні відімкнення. Електрики бракує вже навіть для критичної інфраструктури. Зупиняється метро. Зникає вода. І навіть голова Верховної Ради скаржиться на холод у величезній мармуровій залі, де засідає парламент.

І все це при тому, що до цієї зими готувалися як ніколи: і гроші на захист виділили чималі, і всі процедури спростили. А захист зроблено як слід лише на трьох підстанціях, де будували інші підрядники. Зате майже мільярд гривень на Київщині пішов на недобудови.

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Все мало бути готове в жовтні. Однак і зараз, у листопаді, на 24-х високовольтних підстанціях ступінь готовності десь 50 відсотків, а десь — 20. Та фактично — це нуль захисту, бо діє він лише, якщо все накриття зроблене повністю.

Леся Забуранна, голова ТСК Верховної Ради: «До липня їм надали 911 млн грн авансових платежів — приблизно половину початкової вартості. ДТЕК звернувся листом до тимчасової слідчої комісії щодо незадовільного стану робіт на своїх майданчиках і неможливості підключити низку трансформаторів. Це ускладнює забезпечення споживачів електроенергією, особливо в умовах черг відключень, і створює загрозу руйнування основних конструкцій підстанцій у разі влучання».

Прямі договори без конкурсів та підвищення чиновників

Генпідрядниками офіційно були компанії «Консалтинг Буд» та «Юбісі», пов’язані між собою. І тут виникає питання: а до чого ж тут бодібілдер Соколов — скромний торговець металопрокатом? Нардеп Олексій Кучеренко, який також входить до ТСК, розповів: з’ясувалось, що всі взаємини між замовником — Київською обласною військовою адміністрацією — та підрядниками будувалися переважно на усних домовленостях та обіцянках.

Соколов був ключовим субпідрядником та координував весь ланцюжок. А таку важливу роль він відігравав через близьку дружбу із тодішнім першим заступником голови КОВА Русланом Олійником. Оскільки процедури відбору підрядників максимально спростили, щоби прискорити зведення захисту, було дозволено укладати прямі договори, без тривалих конкурсних процедур. Ось так у проєкті і з’явилися пан Соколов та його партнери — «Консалтинг Буд» і «Юбісі». Це під час засідання ТСК засвідчив директор департаменту розвитку обладміністрації Олег Кравченко.

Леся Забуранна, голова ТСК Верховної Ради: «Сьогодні ми прямо запитали директора департаменту, чим він керувався, обираючи ці дві компанії для таких важливих стратегічних завдань. Адже вони не мають достатнього досвіду, техніки й не є профільними в цьому напрямку. Він чітко зазначив, що отримав пряму вказівку від пана Олійника віддати їм ці договори».

І Микола Калашник, і Руслан Олійник пішли на підвищення — із обласної адміністрації в уряд. Щоправда, коли вибухнув крокодилячий скандал, Олійник чогось раптово звільнився з посади заступника міністра інфраструктури. А сьогодні написав пост, у якому всю відповідальність покладає на свого колишнього шефа Калашника, який відповідав за реалізацію планів стійкості. Сам міністр інфраструктури Калашник відмовчувався аж до вчора. А тоді видав допис, де туманно пообіцяв показати якісь документи та нарікав на хейтерів і руку Кремля.

Підстанції і далі стоять із недобудованим захистом. Новий очільник КОВА Тимур Ткаченко вирішив передати проблемні об’єкти державному Агентству з відновлення. ТСК готує звернення до правоохоронців і просить з’ясувати, куди пішли понад 900 мільйонів гривень авансових платежів. А в темному покинутому офісі у Дніпрі серед позолоти мокне у холодній воді самотній крокодил, якого Соколов, каже, що купив в Одеському зоопарку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням:Захист лише на 3 із 27 підстанцій! Чому Київ тоне в темряві та до чого тут бізнесмен із крокодилом

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