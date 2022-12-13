“Кров” для економіки: бізнес отримує унікальні кредити на розвиток, яких не було до війни

Залишки ворожих ракет досі лежать на задньому дворі ферми на Чернігівщині, зруйнована техніка та будівлі нагадують – тут побував окупант. “Половини тваринництва було знищено, було знищено більше половини обладнання, але відновилися”, - каже власник господарства.

Поруч зі зруйнованим приміщенням - відновлена зерносушарка, у даху корівника свіжі латки, відбудуваний ангар знову стоїть на місці попелища. Господарство навіть зібрало урожай, який встигли засіяти навесні. Багато хто, визнає чоловік, і не вірив, що підприємство узагалі зможе повноцінно функціонувати. “Вони робили сафарі. Коровки-телята ходили і вони їх розстрілювали і в церкві робили шашлики”, - розповідав фермер ТСН після звільнення регіону.

Інша частина худоби розбрелась, її шукали по селу. Офісне приміщення було обкрадене та понівечене, документація покрадена, на комбайнах та тракторах окупанти познімали запчастини, деякі машини просто спалили. Втім, залякати фермера рашистам не вдалось. Попри все Григорій вирішив відновлювати господарство. “Дуже велика кількість продукції, яку ми виробляли, була знищена і потребувались кошти”, - розповідає він.

Чимало грошей, розповідає, позичали у своїх, але і неабияк виручила і держава. Господарство отримало майже 4 мільйони гривень пільгового кредиту і це допомогло впоратися із головним завданням - запуститися, аби люди знову почали працювати. Нині підприємство потроху заробляє, сплачує кредити банків. Потроху оживає і село, адже чимало людей здають фермі свої паї чи продукцію. “Там де є підприємство, де є ініціативні люди – там є життя у такий жахливий період нашого існування”, - переконують місцеві.

Усього із початку війни бізнес отримав майже 66 мільярдів пільгових кредитів. Чимало із них – узагалі під 0 відсотків. Навесні завдяки таким кредитам вдалося забезпечити посівну. Пізніше – протриматися аграріям на плаву, поки не запрацює експорт. Тепер же чималу кількість кредитів отримує соціально важливі напрями. “Такі як релокація бізнесу, підтримка експорту, і знову ж таки – малого та середнього бізнесу”, - зазначає заступник голови правління “Укргазбанку” Радіон Морозов.

Навіть у довоєнний час невеликим підприємцям важче було отримати від банків кошти та забезпечити застави. Натомість державна програма значно спростила цей шлях. Тепер же, у війну – такі кредити життєво необіхідні, кажуть банкіри. “Вони виконують ще й соціальну функцію і підтримку, бо кредити – це така “кров” для економіки. І важливо, щоб цей кровообіг підтримувався. І він підтримується саме завдяки такій програмі”, - кажуть в установі.

Переважна більшість кредитів нині отримують у західних регіонах, де ситуація спокійніша. З іншого боку держава готова кредитувати бізнес по всій України, крім тимчасово окупованих територій. “Підприємства на тих територіях, які нещодавно були деокуповані, вони також можуть отримати такі кредити і успішно це роблять”, - переконує виконавчий директор фонду розвитку підприємства Андрій Гапон.

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Частині бізнесу пільгові кредити від держави допомогли перекредитуватися під вигідніші відсотки. У банках кажуть, більшість позичальників вчасно платить, бо розуміє свою відповідальність. Гроші, які вони повертають невдовзі отримають інші підприємці, яким вони не менш потрібні. Держава зі свого боку також обіцяє збільшити кількість пільгових кредитів наступного року.

“Одним із основних видатків бюджету наступного року, буде саме направлення коштів – майже 16 мільярдів гривень на підтримку програми доступні кредити. Це дуже важлива цифра”, - кажуть в уряді.

А оскільки всі ці кошти йдуть лише на компенсацію відсотків за кредитами, то реальна сума, яку отримає бізнес, буде у рази більшою, а значить - допоможе якомога швидше відновити українську економіку.

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