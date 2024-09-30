Кров українців на подарунок Путіну: експерт назвав день, на який можуть чекати окупанти

Масований обстріл України путінською армією може співпадати або з днем народження очільника Кремля, або з початком опалювального сезону в нашій країні.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вони можуть влаштувати масований ракетний удар саме на день народження Путіна (7 жовтня йому виповниться 72 роки — Ред.). Це цілком можливо, у них є фетіш-дати, тому можуть "присвятити". Росіяни готуються до масованого ракетного удару по Україні, який буде співпадати з початком опалювального сезону", — каже Олександр Коваленко.

На питання про те, якою кількістю повітряних цілей путінська армія може вдарити по Україні, Коваленко відповів нам так:

"Останнього разу масований удар був 26 серпня. З того часу вони мали можливість виготовити не менш 60 одиниць крилатих ракет Х101\555 станом на зараз. "Калібрів" - приблизно 30. Тобто крилаті ракети разом з "Калібрами" — це вже близько сотні. Тільки за рахунок виробництва. Не те, що є в запасі, а тільки за рахунок виробництва. З цього і робимо висновки, які у них є можливості удару. Хоча я не думаю, що у них буде можливість застосувати так як і в серпні максимальну кількість засобів ураження. Це буде менше, ніж в серпні".

Як відомо, зараз окупанти майже щодня атакують Україну десятками дронів-камікадзе.

Чи не є це передвісником масованої ракетної атаки – на це питання Олександр Коваленко відповів нам так: "Путінська армія запускає "Шахеди" тому, що вони у неї є. Вони вийшли на масовану системність, але ж знову таки — через те, що там є у великій присутності "Гербери". Зараз росіяни використовують не тільки "Шахеди", але й "Герберу", яка є більш дешевою версією, яка імітує "Шахед". Її основна задача — відволікання уваги на себе, щоб ми розпорошували на неї засоби ППО, щоб на неї відволікались мобільні групи, які є загрозою для "Шахедів". "Гербери" супроводжують "Шахеди", тому і виникає масованість".

Історична тактика Росії — нищити Україну як народ, це ракетний геноцид, — військовий експерт

Раніше повідомлялось про те, що РФ накопичила ракети для нового масованого удару по Україні.

Читайте також: