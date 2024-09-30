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Кров українців на подарунок Путіну: експерт назвав день, на який можуть чекати окупанти

Кров українців на подарунок Путіну: експерт назвав день, на який можуть чекати окупанти

Військовий експерт Олександр Коваленко не виключає, що окупанти найближчим часом можуть здійснити новий масований обстріл. Колаж ТСН.ua

Військовий експерт не виключає загрози масованого обстрілу найближчим часом

Масований обстріл України путінською армією може співпадати або з днем народження очільника Кремля, або з початком опалювального сезону в нашій країні.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вони можуть влаштувати масований ракетний удар саме на день народження Путіна (7 жовтня йому виповниться 72 роки  Ред.). Це цілком можливо, у них є фетіш-дати, тому можуть "присвятити". Росіяни готуються до масованого ракетного удару по Україні, який буде співпадати з початком опалювального сезону", — каже Олександр Коваленко.

На питання про те, якою кількістю повітряних цілей путінська армія може вдарити по Україні, Коваленко відповів нам так:

"Останнього разу масований удар був 26 серпня. З того часу вони мали можливість виготовити не менш 60 одиниць крилатих ракет Х101\555 станом на зараз. "Калібрів" - приблизно 30. Тобто крилаті ракети разом з "Калібрами" — це вже близько сотні. Тільки за рахунок виробництва. Не те, що є в запасі, а тільки за рахунок виробництва. З цього і робимо висновки, які у них є можливості удару. Хоча я не думаю, що у них буде можливість застосувати так як і в серпні максимальну кількість засобів ураження. Це буде менше, ніж в серпні".

Як відомо, зараз окупанти майже щодня атакують Україну десятками дронів-камікадзе.

Чи не є це передвісником масованої ракетної атаки – на це питання Олександр Коваленко відповів нам так: "Путінська армія запускає "Шахеди" тому, що вони у неї є. Вони вийшли на масовану системність, але ж знову таки — через те, що там є у великій присутності "Гербери". Зараз росіяни використовують не тільки "Шахеди", але й "Герберу", яка є більш дешевою версією, яка імітує "Шахед". Її основна задача — відволікання уваги на себе, щоб ми розпорошували на неї засоби ППО, щоб на неї відволікались мобільні групи, які є загрозою для "Шахедів". "Гербери" супроводжують "Шахеди", тому і виникає масованість".

Історична тактика Росії — нищити Україну як народ, це ракетний геноцид, — військовий експерт

Історична тактика Росії — нищити Україну як народ, це ракетний геноцид, — військовий експерт

Раніше повідомлялось про те, що РФ накопичила ракети для нового масованого удару по Україні

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