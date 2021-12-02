Крововилив в оці та синці на обличчі: на Житомирщині вітчим кулаками побив 7-річну пасербицю

Крововилив в оці та синці на обличчі: на Житомирщині вітчим кулаками побив 7-річну пасербицю

Чоловік свою провину визнав.

У с. Лісова Слобідка Бердичівського району Житомирської області вітчим жорстоко побив 7-річну пасербицю. Чоловік накинувся на дитину через те, що йому не сподобалось, що дівчинка говорить.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Бердичівського районного суду Житомирської області.

За даними слідства, чоловік із 7-річною дитиною 22 жовтня був у полі. Підозрюваному не сподобалось, що говорить дитина і він накинувся на неї. Вітчим двічі вдарив дівчинку кулаком у голову та один раз в ногу. У потерпілої діагностували синці на обличчі, крововилив у білковій оболонці правого ока, синець на правій гомілці. Медики віднесли травми до категорії легких тілесних ушкоджень.

Підозрюваний на суд не прийшов, проте його адвокат передав заяву згідно з якою чоловік визнав свою провину.

Бердичівський районний суд встановив, що вітчим не вперше б'є людей. За насильство він був уже раніше засуджений. Він повинен був сплатити 850 грн штрафу.

За насильство над дитиною суд призначив чоловіку 150 годин громадських робіт.

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