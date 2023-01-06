"КрутеЗНО": українці навіть в окупації продовжують читати українське і записують літкасти

Попри обстріли і, навіть, перебуваючи в окупації українці читають українське - це показав проєкт під назвою "КрутеЗНО". Його почали ще до повномасштабного вторгнення Росії не зупинила велика війна, йдеться в ТСН.

Мішель Бондар із Дніпра, студентка-першокурсниця столичного вишу, отримала подарунки за роман Ліни Костенко "Маруся Чурай". Мішель узяла участь у конкурсі літкастів.

Проєкт літературних подкастів планували ще за часів пандемії. Його назвали "КрутеЗНО", і сподівалися, що учні, які головно вчилися дистанційно, могли би слухати своїх однолітків та готуватися до ЗНО. Що велика війна не зупинила в людей бажання читати, переказувати і це записувати - здивувало самих організаторів.

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Координаторка проєкту Ірина навесні прослуховувала аудіорозповіді учасників у бомбосховищі і, зізнається, вмикала їх на повну, бо слухати хотіли всі. “Він став терапевтичною формулою проявлення себе і пережиття досвіду війни”, - каже координаторка "КрутеЗНО" Ірина Плехова.

Через війну в конкурсі хіба змістилися строки визначення переможців. Загалом участь узяли 72 людини, які прислали 168 літкастів. Переможців оголошували онлайн і відзначити намагалися всіх. “Десь 18 людей поки не вийшли на зв'язок. Ми не знаємо, що з ними”, - каже координаторка.

Вірить, що живі та здорові. Є учасники, які поки що на окупованих територіях, одна з них прислала фото… “Подарунок чоловіка на день закоханих – це кульчики-тризубці. І вона змушена їх сховати, але інколи дивиться на фото – і це дає натхнення жити далі і не здаватися”, - розповідає Ірина.

Не здаватися - це і про Мішель. Попри велику війну, численні переїзди - вона примудрилася скласти національний мультипредметний тест на 200, усі три предмети по 200. Була хороша мотивація. “Перед тим прочитала у групі абітурієнтів допис дівчини, яка мене надихнула. Вона написала, що за кожну правильну відповідь на НМТ буде вмирати по 600 росіян і я подумала, якщо я складу тести на 200 – це буде 36 тисяч, яка прекрасна цифра”, - пригадує свої роздуми дівчина.

Українці пишуть "літкасти" в окупації і виграють призи

Від 24 лютого 2022 року Мішель уже не говорить російською і вдосконалює українську - готується стати журналісткою, бо дістала знак. “Спонтанно зроблений інтуїтивний підкаст – отримав відзнаку від Алли Мазур за медійність”, - каже студентка.

Творці "КрутеЗНО" цьогоріч планують оголосити новий конкурс, щоби українців іще більше стимулювати читати та слухати українське.

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