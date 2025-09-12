ТСН у соціальних мережах

"Кричав — тримайте п**ара": свідок розповів подробиці страшного вбивства школярів на Вінниччині

Очевидець трагедії розповів, як самостійно намагався затримати вбивцю двох школярів у місті Шаргород на Вінниччині.

Марія Бойко
Місце вбивства двох школярів / © ТСН

Свідок вбивства двох школярів у місті Шаргород на Вінниччині розповів, що він намагався догнати підозрюваного у розправі.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Микола Бабчук мешкає у будинку, біля якого підозрюваний колишній вчитель напав на двох школярів. Він розповів, що кинувся до потерпілих після нападу.

«На тротуарі лежав хлопчина вже без ознак життя, а на проїзній частині — ще був у конвульсіях. Я глянув так, що артерія перерізана і кров, це все», — каже Микола Бабчук.

За кілька метрів від місця злочину пан Микола побачив чоловіка, який тікав.

«Він біг, і я за ним біг. Але я вже 60, я вже не той. Там у нас ринок далі, за метрів 300, ми біля воріт його там настигли, він на територію ринку. Я кажу — давай за ним, у нього в руках тесак той був. Кажу, тримайте пі**ра, у мене хлопців зарізав, кажу. Ніхто ніяк не прореагував», — додає чоловік.

Раніше повідомлялось про те, що вінницький вчитель, підозрюваний у вбивстві двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне.

