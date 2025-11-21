Крики, плач, всюди тіла: як Тернопіль став пеклом на землі та чому мешканці багатоповерхівки не змогли врятуватися

Наслідки удару по Тернополю / © ДСНС

Російські ракети, які вдарили по Тернополю у середу вранці, одну багатоповерхівку зруйнували, іншу спалили. Більшість загиблих, а це майже 20 людей, згоріла живцем у двох під’їздах дев’ятиповерхівки. Так палало, що залишити свої оселі люди не змогли. Коли одних шукали під завалами зруйнованого будинку, інших встановлювали на згарищі сусіднього.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Ворожий удар стався просто перед цим будинком. Один з під’їздів одразу спалахнув і горів, наче смолоскип. Палали саме середні поверхи, які були утеплені пінопластом. Люди з горішніх поверхів опинилися у пастці.

«Це було пекло на землі — будинок горить, автомобілі вибухають, люди з вікон кричать про допомогу. Ті, що на долішніх поверхах, і ті, що сховалися в підвалі, врятуватися теж не можуть, бо вогонь у під’їзді», — так описує ранок середи пан Микола, він живе в цьому будинку, але в іншому під’їзді.

Гасили пожежу 7 годин, рятували людей з верхніх поверхів 4 пожежні машини з драбинами. На землі теж було моторошно.

«Я сюди прибіг, бачу, тут лежить людина, тут лежить людина, тут лежала людина. То з мого під’їзду, я не знаю, що сталося, кажуть, вона вийшла, чи це лопнуло серце чи що», — кажуть очевидці.

На місці загибелі людей біля будинку квіти, дитячі іграшки та лампадки. Ми записали історії лише двох родин із цього будинку, і з них можна зрозуміти, який жах коївся того дня.

Пані Єлизавета вже другу добу чатує під реанімацією дитячої лікарні. Тут борються за життя двох її онучок Єви та Андріанки — їм 16 і 12 років. Одна захоплюється футболом, інша танцями. Тепер їхнє майбутнє залежить від результатів операцій. Одна з них тривала понад 6 годин.

Дівчатка з мамою та іншою бабусею бігли до укриття, коли біля будинку бахнула ця ракета. Тридцятиоднорічна жінка загинула на місці, діти з бабцею у реанімаціях. Дітей до цієї лікарні привезли одразу 16, семеро з них уже прооперовані.

Реанімація іншої лікарні — тут теж родичі постраждалих. Чоловік жінки з травмованим хребтом драбиною спускався з вікна охопленої полум’ям квартири третього поверху.

«Я кричу, що рятуйте нас, третій поверх. Він прикладає таку вузеньку драбинку, ту таку будівельну, і мені сказали, щоб я одяг намочила, бо перший поверх горів. І ми так злізли, і чоловік з таким переломом хребта, і там ще були підозри на розрив внутрішніх органів. І він самотужки зліз з третього поверху», — каже жінка.

Та коли спустилися, побачили стільки поранених сусідів, що вирішили поступитися місцем у «швидкій» іншим.

«Тато був важкий дуже. Ми його по тому склі, по тому всьому вели. Просто такий був хаос, крики, люди, трупи лежать, люди стікали кров’ю, діти кричать, і ми зрозуміли — „швидкі“ поприїжджали, але були набагато гірші, важчі люди, і ми зробили висновок, що нам треба сідати до машини та їхати самим, щоб не затримувати тих людей, які важкі», — каже вона.

Лише до цієї лікарні «швидкі» привезли майже 40 постраждалих.

«Пацієнти поступали сім’ями. У нас є по двоє-троє з однієї родини. Багато пацієнтів одразу ж були доставлені в операційний зал, оскільки травми були важкі і потребували хірургічного втручання. Усі пацієнти, які перебувають у стаціонарі, стан їхній розцінюється як стабільний. Найважчими виявилися травми опікові, тобто в реанімаційному відділенні двоє пацієнтів з тяжкими опіками», — каже директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

