ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
3 хв

Крики, плач, всюди тіла: як Тернопіль став пеклом на землі та чому мешканці багатоповерхівки не змогли врятуватися

Російські ракети, які вдарили по Тернополю, перетворили два під’їзди багатоповерхівки на пекло на землі: майже 20 людей згоріли живцем, опинившись у вогняній пастці.

Автор публікації
Світлана Павук
Наслідки удару по Тернополю

Наслідки удару по Тернополю / © ДСНС

Російські ракети, які вдарили по Тернополю у середу вранці, одну багатоповерхівку зруйнували, іншу спалили. Більшість загиблих, а це майже 20 людей, згоріла живцем у двох під’їздах дев’ятиповерхівки. Так палало, що залишити свої оселі люди не змогли. Коли одних шукали під завалами зруйнованого будинку, інших встановлювали на згарищі сусіднього.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Ворожий удар стався просто перед цим будинком. Один з під’їздів одразу спалахнув і горів, наче смолоскип. Палали саме середні поверхи, які були утеплені пінопластом. Люди з горішніх поверхів опинилися у пастці.

«Це було пекло на землі — будинок горить, автомобілі вибухають, люди з вікон кричать про допомогу. Ті, що на долішніх поверхах, і ті, що сховалися в підвалі, врятуватися теж не можуть, бо вогонь у під’їзді», — так описує ранок середи пан Микола, він живе в цьому будинку, але в іншому під’їзді.

Гасили пожежу 7 годин, рятували людей з верхніх поверхів 4 пожежні машини з драбинами. На землі теж було моторошно.

«Я сюди прибіг, бачу, тут лежить людина, тут лежить людина, тут лежала людина. То з мого під’їзду, я не знаю, що сталося, кажуть, вона вийшла, чи це лопнуло серце чи що», — кажуть очевидці.

На місці загибелі людей біля будинку квіти, дитячі іграшки та лампадки. Ми записали історії лише двох родин із цього будинку, і з них можна зрозуміти, який жах коївся того дня.

Пані Єлизавета вже другу добу чатує під реанімацією дитячої лікарні. Тут борються за життя двох її онучок Єви та Андріанки — їм 16 і 12 років. Одна захоплюється футболом, інша танцями. Тепер їхнє майбутнє залежить від результатів операцій. Одна з них тривала понад 6 годин.

Дівчатка з мамою та іншою бабусею бігли до укриття, коли біля будинку бахнула ця ракета. Тридцятиоднорічна жінка загинула на місці, діти з бабцею у реанімаціях. Дітей до цієї лікарні привезли одразу 16, семеро з них уже прооперовані.

Реанімація іншої лікарні — тут теж родичі постраждалих. Чоловік жінки з травмованим хребтом драбиною спускався з вікна охопленої полум’ям квартири третього поверху.

«Я кричу, що рятуйте нас, третій поверх. Він прикладає таку вузеньку драбинку, ту таку будівельну, і мені сказали, щоб я одяг намочила, бо перший поверх горів. І ми так злізли, і чоловік з таким переломом хребта, і там ще були підозри на розрив внутрішніх органів. І він самотужки зліз з третього поверху», — каже жінка.

Та коли спустилися, побачили стільки поранених сусідів, що вирішили поступитися місцем у «швидкій» іншим.

«Тато був важкий дуже. Ми його по тому склі, по тому всьому вели. Просто такий був хаос, крики, люди, трупи лежать, люди стікали кров’ю, діти кричать, і ми зрозуміли — „швидкі“ поприїжджали, але були набагато гірші, важчі люди, і ми зробили висновок, що нам треба сідати до машини та їхати самим, щоб не затримувати тих людей, які важкі», — каже вона.

Лише до цієї лікарні «швидкі» привезли майже 40 постраждалих.

«Пацієнти поступали сім’ями. У нас є по двоє-троє з однієї родини. Багато пацієнтів одразу ж були доставлені в операційний зал, оскільки травми були важкі і потребували хірургічного втручання. Усі пацієнти, які перебувають у стаціонарі, стан їхній розцінюється як стабільний. Найважчими виявилися травми опікові, тобто в реанімаційному відділенні двоє пацієнтів з тяжкими опіками», — каже директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. П’ЯТНИЦЯ, 21 ЛИСТОПАДА

Дата публікації
Кількість переглядів
513
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie