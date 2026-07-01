Крики, шок та загиблі люди: Росія обстріляла маршрутку із пасажирами (відео)

Росія атакувала маршрутку з пасажирами / © ТСН

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У Дніпрі рятують тяжких поранених з Нікополя, які не змогли доїхати додому. 26 червня просто по бусу вдарив дрон. Тоді двоє людей загинули. Ще 12 дістали поранення, зокрема й двоє дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Що відомо про атаку на маршрутку у Нікополі

Розтрощена маршрутка, повна пасажирів — дрон вдарив просто по бусу, яким люди надвечір у пʼятницю поверталися додому. Геннадій їхав цим рейсом після відпочинку біля водойми.

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Геннадій, постраждалий пасажир маршрутки: «Чую — „ФПВ!“ кричать. І одразу вибух. В очах потемніло. Після того, як я опритомнів, я побачив, що поруч люди лежать непритомні вже. Спереду сиділа жінка. Теж без тями».

Внаслідок цього цинічного удару двоє людей загинули на місці. Ще дванадцятеро пасажирів дістали поранення різного ступеня важкості, зокрема й двоє дівчаток дванадцяти років. Найтяжчих постраждалих екстрено доправили до обласного центру в Дніпро.

Лікар хірургічного відділення: «Важкі черепно-мозкові поранення, осколкові поранення. В головному мозку були кісткові та металеві уламки. Ці уламки, наскільки можливо, були видалені. Були видалені вогнища забою».

Геннадію довелося оперативно встановити титанову пластину після видалення уламків черепа. Також нейрохірурги успішно прооперували іншу тяжкопоранену пасажирку розбитого автобуса. 47-річна Наталя вже притямилася.

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Цивільний транспорт як мішень: ворог веде системне полювання

Цивільний транспорт наче мішень у Нікополі та сусідніх громадах ворог цілеспрямовано полює на пасажирські автобуси та легковики громадян.

Громадський транспорт та автівки екстрених служб давно перетворилися на пріоритетні мішені для ворогів. У Нікополі вогнеборці саме ліквідовували пожежу на АЗС після чергової атаки, коли загарбники прицільно вгатили по машині ДСНС. Вона зазнала серйозних ушкоджень. Коли ж на допомогу колегам оперативно прибула друга пожежна машина, ворог цинічно вдарив іще й по ній. Рятувальники дивом вціліли, а от два спеціальних автомобілі — повністю понівечено.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Обличчя в уламках! Пряме влучання у маршрутку! Порятунок пасажирів у Дніпрі

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