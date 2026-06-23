Крим у лещатах: як блокада перетворює півострів на острів та що стримує Путіна від відповіді

Крим перетворюється на острів

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Блокада Криму набирає ще більших обертів. Через ефективні дії України півострів поступово перетворюється на острів. У Криму фіксують критичну відсутність пального, значні перебої з постачанням води та електроенергії. Росіяни намагаються виїхати з Криму, але зробити це можуть лише через Кримський міст, який не вміщає всіх охочих.

До всього півострів добряче налякали підземні поштовхи: 22 червня в районі Криму сталося 5 землетрусів. Деякі з них були надто відчутними, сила підземних поштовхів сягала магнітуди 4,2 за шкалою Ріхтера.

FPV-дрони зі штучним інтелектом та удари по логістиці

На думку військового експерта Ігоря Романенка, все, що зараз відбувається у Криму, окрім природних катаклізмів, пов’язане з діями наших Сил оборони. Перше — це атаки наших FPV-дронів зі штучним інтелектом на півдні по дорозі до Криму суходолом, а саме по трасі від Ростова-на-Дону до Маріуполя, Мелітополя, Джанкоя і далі. Друге — застосування ударних безпілотників середнього радіуса ураження до 200 кілометрів по військових об’єктах у Криму: мостах, поромних переправах.

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«Завдаються удари і по Керченському (Кримському) мосту з двох його боків. Поки ці удари спрямовані довкола мосту, бо по ньому потрібна окрема операція. Все це призводить до того, що у різних містах Криму пального для цивільних уже не продають, є проблеми з постачанням продуктів харчування, а зараз ще додалися відсутність води та електроенергії. До цього я б ще додав, що у Криму зникло головне — спокій. І це дуже важливо. До Криму російські військові перевезли свої сім’ї, і зараз вони терміново його залишають. Десь як та жіночка з популярного відео, яка казала, що «не хочеться виїжджати». Тепер у Криму і справді все не по-домашньому», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Він погоджується, що поступово Крим перетворюється з півострова на острів.

«Я б порівняв Крим з умовним кораблем. Російська пропаганда від 2014 року розповідала про нібито „рідну гавань“, але зараз, я вважаю, почався процес повернення корабля під назвою «Крим» у свою справжню українську гавань, яка потрібна йому і Україні. Тому гадаю, рано чи пізно ми цей корабель туди заведемо. Процес повернення триває», — зазначає генерал-лейтенант.

Важка ситуація на Донбасі: чому південь потребує балансу ресурсів

Ігор Романенко підкреслює, що подальша ситуація у Криму залежить від кількісних та якісних показників завдавання повітряних ударів. Але разом з тим звертає увагу, що зараз ситуація на інших ділянках фронту є важкою та складною. Особливо на Костянтинівському напрямку та в бік Слов’янська й Краматорська, де противник не зупиняється.

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«Наші успіхи на півдні важливі, безперечно можна порадіти з того, що відбувається у Криму, адже зламана логістика росіян на півдні має вплив на загальний стан справ на фронті. Але частину ресурсу з завдавання ударів, як глибоких, так і середніх, особливо середніх, нам варто спрямовувати на підтримку військ Сил оборони України, які захищають Костянтинівку, Слов’янськ, Краматорськ. Там ситуація важка», — зазначає військовий експерт.

Помста диктатора: чому «мовчить» Путін

Після ударів по Москві, Воронежу та блокади Криму багатьох дивує мовчання і відсутність відповіді від Путіна. Складається враження, що російський диктатор чогось вичікує після останнього удару по Києву.

«Путін „мовчить“, бо намагається шукати відповідь. Нам не варто забувати, що він рідкісно мстива особа. Поки включено традиційну пропаганду з погрозами, зокрема і ядерними, що активно ретранслює Медведєв. Але гадаю, що все, на що зараз спроможний Путін і має для цього ресурс — це повітряні атаки балістикою по Києву та інших містах. Тому варто бути максимально обережними під час наступних масованих атак», — зауважує військовий експерт.

До цього він додає, що попри критичну ситуацію у Криму, удари по Москві, все це поки не змусило Путіна зробити крок до зупинення ведення бойових дій.

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«Ймовірно, що тиск з боку України поки для цього недостатній. Адже росіяни продовжують реалізовувати путінський план із захоплення чотирьох областей України. Луганську вони вже захопили і до кінця року прагнуть взяти під контроль Донецьку. Вони просуваються у напрямку Оріхова, обстрілюють Запоріжжя і намагаються робити з містом те саме, що з Харковом. Для нас ситуація там складна, а місцями навіть дуже важка», — каже Ігор Романенко.

Чи завершить війну повернення Криму?

Блокаду Криму, яка зараз перебуває в активній фазі, дехто з експертів розцінює як передумову до можливого припинення війни, якщо півострів знову стане українським. Але Ігор Романенко сумнівається у такому варіанті розвитку подій.

«До повернення Криму Україні нам треба ще пройти відповідний шлях. А ми тільки на його початку. Те, що це один із правильних напрямків, було зрозуміло ще у 2023 році, коли ми намагалися проводити контрнаступ, щоб відрізати Крим від материкової частини. Але з різних причин це невдало провели. А після того, з кінця 2023 року, росіяни почали власну стратегічну наступальну операцію, яка триває й зараз. Вони продовжують цей наступ — повільно, але захоплюють наші землі, міста. Ситуацію треба змінювати, а для цього — підвищувати потенціал Сил оборони України», — пояснює Ігор Романенко.

Скільки протримається Крим без води та бензину?

Він додає, що поступова блокада Криму обов’язково дасть свої результати. Без бензину, електрики, води та інших ресурсів росіяни там довго не втримаються.

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«Родини російських військових уже залишають Крим. І цей процес пішов, росіяни тікають через Керченський міст. До речі, тому і перебивати міст поки не варто, щоб вони звідти всі повиїжджали. Зараз наші повітряні удари завдаються по території поруч із мостом, а по ньому, гадаю, буде окрема операція. Щоб знищити Кримський міст, варто завдати комплексний удар з суші, повітря, води і під водою. Лише такий удар може призвести до суттєвих пошкоджень мосту. Але всьому свій час», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 19:30, 20.06.26 Кількість переглядів 46 ТСН 19:30 20 червня | У Криму палають мости! 11 тисяч окупантів біля Костянтинівки!

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