Зруйнування Кримського моста

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Унаслідок серії ударів Сил оборони України Кримський міст зазнав масштабних руйнувань: одна з металевих арок разом із автомобільним прогоном обвалилася у Керченську протоку, а залізнична частина також отримала пошкодження. Споруда, яку Кремль роками представляв як символ окупації Криму та особисту перемогу Володимира Путіна, втратила можливість повноцінно виконувати свою транспортну функцію.

Про перебіг спецоперації, її наслідки для російської логістики та способи подолання українськими військовими перешкод, зокрема проблем із супутниковим зв’язком Starlink, розповіли в сюжеті ТСН.Тиждень.

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У Кремлі його називали «будівництвом століття» та найдовшим мостом Європи. На спорудження переправи через Керченську протоку Росія витратила майже 4 млрд доларів. Ця сума співмірна з річним бюджетом Праги або вісьмома бюджетами Львова. Мосту в державі-агресорці присвячували пісні та художні фільми, а його відкриття стало однією з головних пропагандистських подій для російської влади.

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Володимир Путін особисто приїхав на відкриття автомобільної частини мосту й навіть проїхав ним за кермом вантажівки КамАЗ. Будівництво розпочали у 2016 році, автомобільну частину відкрили у травні 2018-го, а залізничну — приблизно через півтора року.

Путін тоді назвав споруду історичною, заявивши, що про такий міст мріяли ще за царських часів. Однак за зовнішнім образом грандіозного інфраструктурного проєкту приховувалася ще одна мета — закріпити російський контроль над окупованим Кримом і транспортними шляхами в Азовському морі.

Як міст став інструментом блокади України

Конструкцію переправи росіяни спроєктували так, що великі торговельні судна не могли проходити під нею до українських портів Маріуполя та Бердянська. Після будівництва мосту окупанти отримали контроль над єдиним глибоководним проходом між Чорним та Азовським морями.

Російські сили регулярно зупиняли судна, які прямували до українських портів, і затримували їх на кілька діб. Щорічні втрати України від такої блокади сягали 10 млрд гривень.

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Восени 2018 року Росія відкрито атакувала українські військові кораблі, які прямували з Одеси до Маріуполя. Російські сили перегородили їм прохід під мостом вантажним судном. Коли українські катери розвернулися, окупанти відкрили вогонь. Усі три кораблі захопили, троє моряків зазнали поранень, а 24 члени екіпажів опинилися в російському полоні.

Після цього необхідність знищення мосту стала очевидною.

Чотири етапи ударів по Керченському мосту

Україна послідовно змінювала тактику атак на переправу. У 2022 році на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою. Тоді два автомобільні прольоти впали у воду, а на залізничній частині загорілися цистерни з пальним.

У 2023 році до мосту дісталися українські морські дрони Sea Baby. Унаслідок атаки було зруйновано один автомобільний проліт.

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У 2025 році вибухівку заклали безпосередньо під опори мосту. Пролунали два потужні підводні вибухи, кожен із зарядом понад тонну в тротиловому еквіваленті. Опори зазнали серйозних пошкоджень, однак російська сторона це заперечувала.

Нова масштабна операція тривала кілька днів, а підготовка до неї зайняла близько місяця.

Міністр оборони України Євген Хмара розповів, що перед основним ударом українські військові провели детальну розвідку та знищили засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони противника.

«Провели детальну розвідку. Вибили засоби радіоелектронної боротьби, вибили засоби протиповітряної оборони і нанесли потужний удар», — повідомив він.

Як Україна подолала багаторівневу оборону мосту

Росія створила навколо переправи багаторівневу систему захисту. Від морських дронів міст прикривали бонові загородження та затоплені баржі. Під водою опори захищали металеві конструкції, схожі на гігантських їжаків.

Поблизу цілодобово чергували військові катери, зокрема протидиверсійні кораблі типу «Грачонок». Їхні гідролокатори здатні виявляти підводний рух, а озброєння дозволяє відкривати вогонь по цілях.

На спеціальних вежах біля мосту розмістили зенітні комплекси «Панцир», а з берега об’єкт прикривали далекобійні системи С-400. Додатково працювали радари та засоби радіоелектронної боротьби, які глушили супутникову навігацію. Ще одним елементом захисту були димові машини: під час загрози вони створювали штучну завісу, яка мала приховувати міст від камер ракет і безпілотників.

Однак українські військові змогли визначити найбільш уразливу частину конструкції.

Керченський міст простягається на 19 кілометрів від Таманського півострова до Керчі. Фактично це дві окремі споруди — автомобільна та залізнична. Вони спираються на 595 опор, палі яких заглиблені в ґрунт місцями на 100 метрів.

Найважливіша ділянка розташована над Керч-Єнікальським каналом. Через мілководдя навколо саме тут, де міст піднімається на дві великі арки, можуть проходити великі судна.

Кожна арка має 227 метрів завдовжки — це більше ніж два стандартні футбольні поля. Її висота становить 35 метрів, приблизно як у 12-поверхового будинку. Автомобільна арка важить 5,5 тис. тонн, залізнична — близько 6 тис. тонн. Дорожнє та залізничне полотна підвішені до арок на металевих конструкціях.

Саме ці велетенські елементи переправи стали головною ціллю української операції.

Як розвивалися удари: від перших пошкоджень до обвалення арки

Перші вибухи пролунали в ніч проти 16 листопада. О 2:22 рух мостом зупинили. Близько 5:30 ранку зафіксували влучання в одну з арок.

Окупаційна влада спочатку заявляла про незначні пошкодження та обіцяла відновити рух до обіду. Однак супутникові знімки засвідчили деформацію конструкції. Повноцінно відновити автомобільний рух вдалося лише ввечері — в реверсивному режимі та однією смугою.

Увечері 17 листопада атака повторилася. Мешканці Керчі повідомляли про вибухи, а українські сили застосували кілька видів далекобійного озброєння. Серед них були далекобійні безпілотники, дрони-ракети «Паляниця» та «Рута», а також ракети «Нептун» і «Фламінго».

Унаслідок ударів одна з металевих арок і автомобільний прогін під нею обвалилися у воду. Частина конструкції впала в Керченську протоку та перекрила судноплавний канал. Автомобільна частина мосту припинила функціонувати.

За оцінкою генерал-майора запасу СБУ, директора Агентства з реформування сектору безпеки Віктора Ягуна, наслідки удару можуть бути значними для російської транспортної системи.

«Вони потрапили самі у свою пастку. Хотіли внутрішні води Азовського моря — тепер вони їх мають. Практично 25% їхніх транспортних можливостей, і з вивозу збіжжя, і металу, і будь-якої іншої продукції з Росії, заблоковано», — заявив він.

Як українські ракети обійшлися без Starlink

Операція відбувалася на тлі повідомлень про нові обмеження роботи американського супутникового зв’язку Starlink. За даними Financial Times, для наведення ракет українські військові цього разу використали альтернативну технологію.

Йдеться про створення в повітрі мережі так званих «літаючих модемів». Десятки безпілотників передавали сигнал один одному, працюючи за принципом Wi-Fi-роутерів. Завдяки цьому оператори могли отримувати зображення з камер ракет у реальному часі, обходити російські системи протиповітряної оборони та коригувати політ до цілі.

У сюжеті зазначають, що така технологія дала змогу спрямувати боєголовки безпосередньо в арку мосту. Адже зруйнувати несучу конструкцію значно складніше, ніж пошкодити дорожнє покриття.

Чому відновлення мосту може затягнутися

Інженер-проєктувальник, кандидат технічних наук, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету Андрій Корецький звертає увагу на невизначеність стану опор і конструкцій, які підтримували зруйновану арку.

«Опора, підтримуюча конструкція, яка тримає арку, її стан невідомий», — зазначив експерт.

За його словами, міст має нестандартну конструкцію, тому оцінити масштаби та тривалість відновлювальних робіт непросто. Йдеться не про звичайні залізобетонні балки, а про спеціальну металеву арку.

Корецький припускає, що лише виготовлення нової конструкції може тривати від шести до 12 місяців. Після цього її ще потрібно доправити до місця, зібрати та встановити. Такий прогноз справджуватиметься лише за умови, що ремонтним роботам не заважатимуть нові удари.

Нові удари та логістична пастка для окупованого Криму

Після обвалення автомобільної арки українські сили продовжили атакувати переправу. У ніч проти 19 листопада відбувся ще один удар, цього разу із застосуванням ракет «Нептун». Залізнична частина мосту встояла, однак зазнала додаткових пошкоджень. Рух поїздів зупиняли, а згодом його відновили з обмеженнями.

Таким чином, автомобільна частина мосту виявилася зруйнованою, а залізнична — пошкодженою. Окупований Крим опинився в складнішому логістичному становищі.

Віктор Ягун наголошує, що руйнування переправи створює для Росії серйозні проблеми з постачанням.

«Величезна проблема з логістикою починається… Ніхто не літає, кораблі не ходять, машини не їздять», — сказав він.

Альтернативою могла б стати поромна переправа, однак узимку в Керченській протоці часто бувають шторми. Крім того, після літніх атак українських сил Росія має критично мало поромів.

Інший варіант — сухопутний маршрут уздовж узбережжя Азовського моря. Це траса Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з окупованим Кримом. Російська влада називає її «Новоросією» або «сухопутним мостом», однак серед водіїв і самих окупантів, за даними сюжету, вона отримала назву «дорога смерті».

На цьому маршруті російські колони атакують українські безпілотники середньої дальності. Крім того, лише за останній місяць українські сили підірвали шість мостів на цій дорозі.

За словами Ягуна, росіянам доводиться пропонувати водіям значні гроші за перевезення вантажів цим маршрутом.

«Щоб фура проїхала дорогою смерті, то за рейс водієві пропонують до 600 000 рублів. Це приблизно 200 000 гривень», — зазначив експерт.

Від Криму до Балтики: Україна розширює географію ударів

Іншим напрямком українських далекобійних операцій стала Фінська затока. Цього тижня українські сили почали атакувати російські судна безпосередньо під час руху.

Спочатку удару зазнав носій крилатих ракет «Калібр» та «Онікс» — корабель «Нарофомінськ». Згодом ціллю став військовий суховантаж «Спарта-2», який, зокрема, доставляв зброю до окупованого Криму.

Такі операції потребують особливої точності через значну відстань від України та щільний рух цивільних суден у Фінській затоці.

Нагадаємо, Міністерство оборони Фінляндії підтвердило атаку безпілотника на російське торговельне судно в міжнародних водах Фінської затоки. Корабель зазнав пошкоджень. Інцидент стався вранці в суботу, 21 листопада, на захід від острова Суурсаарі (Гогланд).

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