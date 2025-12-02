Криптокредити, шахрайство та "чорні колектори": як фірма-привид вибиває в українців фейкові борги

Як BitCapital обманює українців

Попри рішення Національного банку України (НБУ) про незаконність діяльності та відсутність будь-якого офісу на території країни, фінтехкомпанія BitCapital (або «Біткепітал») продовжує затягувати тисячі громадян у фінансову кабалу.

Як з’ясували журналісти проєкту-розслідування «Хапуга.ua», ця фірма-привид із британською реєстрацією використовує злочинні прийоми для стягнення боргів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШАНТАЖ, ТОНИ БРУДУ, ФЕЙКОВІ ФОТО! ОСЬ ЯК ВИБИВАЮТЬ БОРГИ КРЕДИТОРИ BitCapital — шок!

Схема «крипто-прикриття»

Офіційно BitCapital позиціонує себе як інноваційну фінтехкомпанію, що видає миттєві позики у криптовалюті (стейблкоїні USDT) через сайт або додаток. У рекламі компанія запевняє, що мова йде саме про крипту.

Однак, адвокати наполягають: клієнтам надходять перекази на звичайну банківську картку.

Олег Болотський, керівник юридичної компанії, пояснив, звідки надходять кошти:

«Звідки йдуть гроші, нам не відомо, оскільки ці гроші йдуть з різних джерел, і ці джерела просто фізичні особи. Тобто це не з підприємства, а з фізичної особи надходять просто як перевод між фізичними особами. З картки на картку«.

Адвокат Денис Пузін додав, що компанія фактично конвертує кошти:

«Вона передає її в гривнях. Тобто є, я так розумію, певний гаманець і в цьому випадку вона конвертується вже в українську гривню і надає її в формі кредиту безпосередньо споживачу фінансової послуги».

При цьому, представник BitCapital запевняє, що мати криптогаманець необов’язково: його автоматично створюють на сайті для подальшого обміну коштів на карту.

Боргова пастка: шалені відсотки та зростання боргу

Клієнтів заманюють нібито низькими відсотками. Наприклад, позику в 300 USDT на 30 днів обіцяють повернути сумою 372 USDT.

BitCapital обманює українців

Проте, у випадку протермінування платежу, сума боргу зростає в рази буквально за лічені дні. Ілля Колесник, правозахисник, підкреслює, що нарахування є необґрунтованими:

«Вони, зазвичай, нараховують навіть не відсотки, а штрафні санкції. Часто зустрічаю, що просто клієнт там пише, взяв 30 днів назад, умовно там 300 USDT, зараз вони хочуть вже там 3 тисячі з відсотками. І, ну, зрозуміло, що це якісь нерозумні просто відсотки, які беруться там з потолка».

Профільні юристи констатують, що відсоткова ставка BitCapital у рази вища, ніж дозволено українським законодавством. Були випадки, коли людина брала «тисячу доларів і розраховує, що вона поверне тисячу сто. І десь через два тижні їй повідомляють про те, що в неї борг зріс вже в півтора рази».

Крім того, компанія ігнорує законодавчі пільги, передбачені для військовослужбовців.

Рішення НБУ

Регулятор ринку, Національний банк України, вже дослідив діяльність BitCapital і виніс рішення про її незаконність.

НБУ констатує, що сервіс «BitCapital», формально надаючи позики в USDT, фактично видавав кредити в національній валюті України — гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Поза законом опинилися і ставки, і штрафи, і колекторський рекет. На сьогодні НБУ офіційно зареєстрував 700 постраждалих від рекету колекторів BitCapital, хоча адвокати вважають, що реальна кількість жертв сягає тисяч.

BitCapital

Свідчення постраждалих та колекторський рекет

Сімсот потерпілих від рекету колекторів BitCapital — це лише офіційно зареєстрована НБУ цифра. Адвокати вважають, що жертв тисячі.

Постраждала Ольга розповіла, що взагалі не брала кредит — вона стала жертвою шахраїв, які «набрали кредити в 12 мікроорганізаціях і однією з цих компаній була компанія BitCapital». Попри витяг від поліції про те, що вона потерпіла і кошти не брала, BitCapital єдина проігнорувала це.

Ольга, постраждала: «Їм все рівно, чи я брала ці кошти, чи я не брала ці кошти. Насправді їм потрібно, щоб ці кошти хтось повернув. Було взято на моє ім’я 1100 USDT. Хотіли вони в один момент навіть, щоб повернули 10 000 USDT».

Колектори вдалися до жорсткого шантажу.

Ольга, постраждала: «Погрожували, що будуть там телефонувати на роботу сусідам, що буде моє фото вісити на бігбордах. Присилали такі банери, які вони будуть роздавати… Потім також вони записували розмови, з цих розмов вони склеювали взагалі іншу розмову».

Найгіршим був цинічний прийом підміни номера:

Ольга, постраждала: «Мені телефонує мама, я беру трубку, там не мама, там кажуть, ми у себе вдома, якщо ти не знайдеш кошти продовж години, ти можеш повернутися до пустого будинку».

Адвокати зазначають, що BitCapital відрізняються особливою жорстокістю. Денис Пузін наводить приклад тиску на захисників:

«До нас звертаються військовослужбовці ЗСУ, які зараз боронять державу, і були такі випадки, що навіть телефонували командирам з вимаганням коштів цих людей».

Ілля Колесник підтверджує активізацію тиску:

«Якщо взяти прям обсяг всіх заявок там за тиждень, то відсотків, мабуть, зараз 20 точно це заявки по криптопозикам, тому що дійсно вони останні декілька місяців прям активно починають залякувати людей».

Серед методів «хард колект» — створення спільних груп у месенджерах з друзями та подругами, куди надсилали фотошоплені голі фотографії, а також вимоги, що змушують людину «вплоть до того, що вони заставляють продати нирку».

Фірма-привид та бездіяльність поліції

Власників і керівників BitCapital всі ці статті Кримінального кодексу, серед яких ст. 189 (вимагання), 182 (порушення недоторканності житла), 301 (порнографія) та інші, досі не лякають, оскільки, як стверджують юристи, це добре продумана шахрайська схема.

Кредитор фізично не присутній в Україні. Офіс компанії, за їхніми словами, знаходиться в Лондоні. Адвокати та клієнти не бачили вживу жодного представника. Навіть офіційна комунікація є майже неможливою: форма зворотного зв’язку не працює, а лист на вказану електронну пошту не відправляється через проблемний домен.

Формально за BitCapital стоїть британська юрособа. До рішення НБУ це була GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED (бенефіціар — українець з Дніпра). Тепер, як стверджується, компанія змінила власника на іншу британську структуру з 89-річним подружжям. Юристи роблять висновок, що «постійна зміна компаній» свідчить про те, що «діяльність, напевно, не зовсім законна».

Попри очевидно нелегальну діяльність, Нацполіція та Кіберполіція ігнорують проблему. Адвокати підтверджують, що хоча провадження порушувалися, «до суду воно не потрапляло».

Відтак, поки правоохоронні органи бездіють, сумнівна компанія продовжує заробляти на українцях, які під шаленим тиском змушені сплачувати в десятки разів більше, ніж брали.

Редакція проєкту розслідувань «Хапуга.ua» готує офіційні запити до контролюючих та правоохоронних структур і продовжує дослідження цієї теми.

