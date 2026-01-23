Критична ситуація у Києві: до чого готуватися і чому столиця досі без тепла та світла

Київ / © Getty Images

Минає четверта доба після повторного прицільного російського удару по енергетиці столиці. У Києві та області ситуація зі світлом наразі є найскладнішою.

До чого готуватися киянам та чи вистачить сил у ремонтних бригад — з’ясовувала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Енергодефіцит та «заморожені» райони

Складність ситуації обумовлена тим, що росіяни знову цілили по об’єктах теплогенерації. Через це кияни намагаються обігрітися за допомогою електроприладів, що створює ще більший дефіцит у системі.

Наразі 1200 багатоквартирних будинків стоять без опалення. Це переважно ті домівки, до яких ледь вдалося повернути тепло після попереднього терору. Більшість із них — на Лівому березі, частина — у Печерському, Голосіївському та Солом’янському районах. Навіть там, де опалення є, температура в мережах залишається зниженою.

Київтеплоенерго: «Температура в помешканнях залежить не тільки від роботи теплових мереж, але й від роботи внутрішньобудинкової системи та її налагодження. У нас централізована енергосистема — все пов’язано».

Дефіцит енергетиків через мобілізацію

За оцінками експертів, Києву бракує щонайменше третини потужностей. Полегшення ситуації залежить від погоди та швидкості відновлення. Наразі в столиці працює близько 80 бригад, включно з фахівцями, які приїхали на допомогу з інших регіонів. Власне київських ремонтників критично бракує.

Петро Пантєлєєв, заступник голови КМДА: «Якщо говорити про людей, які обслуговують систему опалення — підприємства недоукомплектовані. В тому числі і внаслідок мобілізації».

Чому горять кабелі?

Влада та енергетики просять киян заощадливо використовувати кіловати, які з’являються бодай вночі. Головна проблема — одномоментне ввімкнення всіх приладів у розетку.

Петро Пантєлєєв, заступник голови КМДА: «Відбувається перенавантаження енергетичного обладнання в будинку. Горять запобіжники, горять кабелі. Ми маємо аварійну ситуацію, яка призводить до того, що будинок надовго лишається без електроенергії. На це відволікаються ремонтні бригади, яких і так бракує».

Якщо раніше такі поломки ліквідовували за годину-дві, то зараз через брак рук це може зайняти добу або й більше.

Поради МВС: як вижити у квартирі без тепла

Поки профільні міністерства не дають чітких планів на випадок нових ударів, у МВС роз’яснили, як діяти громадянам. Киян закликають зробити запас необхідних ліків, води та харчів на 3-5 діб, а також підготувати «валізу першої необхідності».

Як зігрітися, якщо немає опалення:

Не намагайтеся обігріти всю квартиру — перебувайте в одній, найменшій кімнаті;

Одягайтеся у кілька шарів;

Використовуйте грілки;

Підтримуйте легку фізичну активність.

За потреби — дзвоніть 112.

Мер столиці Віталій Кличко також заявив про розгортання додаткових опорних пунктів обігріву, де за потреби можна буде не лише підзарядити гаджети, а й поїсти та переночувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 23 СІЧНЯ