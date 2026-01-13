Кривава атака на "Нову пошту" у Харкові: ракета вдарила по укритті з людьми, багато загиблих

Зруйнований термінал / © ТСН

Росія вчетверте атакувала термінал «Нової пошти» на Харківщині. Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по селищу Новий Коротич, цинічно поціливши у цивільне підприємство під час робочої зміни. Четверо людей загинули, понад тридцять отримали поранення.

На місці події працювала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

«Іскандери» та дрони: тактика подвійного удару

За даними правоохоронців, ворог атакував поштовий вузол у кілька хвиль. Спочатку по території терміналу вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а згодом випустили ще чотири ударні безпілотники «Герань-2».

Внаслідок вибухів будівлі зазнали значних руйнувань, а на площі близько 500 квадратних метрів спалахнула масштабна пожежа. Вогонь пошкодив не лише термінал, а й прилеглу автозаправну станцію та десятки автомобілів.

Жертви серед цивільних: люди загинули в укритті

Найтрагічнішим стало те, що ворог поцілив безпосередньо у місця перебування персоналу. Серед загиблих — працівники сортувального центру та водії-партнери.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА: «Більше тридцяти людей отримали поранення, четверо перебувають у важкому стані в лікарні, ще четверо, на жаль, загинули на місці. Це виключно цивільне підприємство, жодних військових об'єктів тут немає. Росія вже вчетверте б’є по цьому об’єкту, майже повністю його знищивши».

За уточненою інформацією, частина загиблих перебувала всередині терміналу, а ще двоє людей загинули безпосередньо в укритті, куди, ймовірно, влучила одна з ракет. Рятувальникам ДСНС вдалося вивести з-під вогню 30 людей, двох із яких дістали живими з-під завалів.

Що з посилками та роботою терміналу?

У компанії «Нова пошта» вже відреагували на трагедію. Вантажний термінал практично повністю знищений, поштовий — зазнав часткових пошкоджень. Клієнтам, чиї відправлення були знищені або пошкоджені під час удару, обіцяють повну грошову компенсацію.

Незважаючи на постійний терор, поштовий оператор продовжує працювати, проте через руйнування логістичного вузла на Харківщині можливі затримки у доставці вантажів.

