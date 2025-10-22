Кривава атака Росії на Київ та область: багато загиблих — моторошні подробиці

Росіяни атакували Київ / © ДСНС

У Києві через масований російський обстріл загинуло щонайменше дві людини, ще 19 — отримали поранення. Росіяни всю ніч атакували столицю ракетами та «Шахедами».

Відомо про пожежі та руйнування в чотирьох районах Києва. Найбільше постраждав Лівий берег міста. У Дарницькому районі палали дві багатоповерхівки. Є щонайменше двоє потерпілих, серед яких — дитина. У Дніпровському районі — влучання в багатоквартирний будинок, там двоє загиблих. Також пошкоджене приміщення медзакладу. Зафіксовано ушкодження фасадів та загоряння в Деснянському районі та на Печерську.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Росіяни дроном атакували будинок на лівому березі столиці. Там пошкоджені квартири та автомобілі.

Під час пошуково-рятувальних робіт у Києві лунали повторні вибухи.

«Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунали повторні вибухи», — каже кореспондентка ТСН.

У Київській області відомо про загибель трьох людей. Росіяни вбили жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на руїнах житлового будинку. У цьому ж районі уламки смертельно травмували чоловіка.

Також через ракетні удари змінено рух потягів.

Нагадаємо, росіяни всю ніч завдавали ракетних ударів по Україні.

