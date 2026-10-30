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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Кривава атака Росії на вокзал Дніпра: спливли нові моторошні подробиці — фото, відео

Кількість загиблих через атаку по Дніпрі зросла до 15 осіб: у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений під час атаки реактивного дрона по вокзалу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
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Наслідки атаки на Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро / © Дніпропетровська ОВА

До 15 зросла кількість загиблих внаслідок удару по вокзалу Дніпра. В лікарні помер 40-річний чоловік. У місті сьогодні День жалоби. Напередодні вранці росіяни вдарили реактивним дроном по перону, де стояв цивільний електропотяг Дніпро — Запоріжжя. Одинадцятеро поранених досі в лікарнях, серед них — дитина, стан шістьох — тяжкий.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Мобільний телефон врятував життя пасажирці

Її життя врятував мобільний телефон. Тетяна саме розмовляла з мамою, коли великий уламок під час вибуху влучив у мобільний.

Тетяна, поранена пасажирка: «Вибух… і осколком у телефон мені прилетіло. Тобто врятувало мені голову. Це ззаду. Залетіло сюди і майже вилетіло з телефона».

Лікар: «Саме це місце, де ти його прикладала, — найстрашніше для поранень».

Жінка поверталася з відпустки з Прикарпаття до Запоріжжя. У Дніпрі їй довелося пересідати на електропотяг.

Тетяна, поранена пасажирка: «Посадка… Була тривога, але стояли на пероні люди. Відчула, як на мене щось летить. І одразу поруч щось упало. І вогонь, сильний запах… Намагалася відійти звідти, з того місця, але дуже поранена нога була. Було тяжко».

Цілеспрямований удар по перону та загиблі залізничники

Вранці в четвер ворог спрямував на місто одразу чотири реактивні ударні безпілотники. Три з них вдалося збити оборонцям неба, проте один ударив просто по вокзалу — цілеспрямовано.

Кількість загиблих зросла до 15 осіб — у лікарні помер 40-річний чоловік. Серед загиблих — пʼятеро залізничників. Їхні історії оприлюднено на порталі «Залізна родина» в Меморіалі пам’яті.

Попередження про небезпеку ударів було, та чимало пасажирів не пішли до укриття. Пані Мілана залишилася всередині електрички.

Мілана, пасажирка: «Ви знаєте наших людей… Нам сказали: „Повітряна тривога“. Ми майже всі не пішли до укриття. І дехто просто стояв на пероні. Я була всередині, в середньому вагоні електрички. Я бачила вибух — це було страшно».

Стан поранених і заклики «Укрзалізниці»

Майже півтора десятка поранених, серед них — 11-річний хлопчик. Його мати загинула, повідомили в Обласній військовій адміністрації. Дитина та пʼятеро дорослих перебувають у тяжкому стані.

Досі є загроза для життя Катерини — провідниці, яка поверталася додому після родинного свята.

Лікар: «Шматок печінки було просто зрізано уламком. Поранення кінцівок, голови, живота… Зняли з апарата штучної вентиляції легень, і вона потроху-потроху починає розмовляти».

Доки медики борються за життя поранених, «Укрзалізниця» проводить розслідування та перевіряє протоколи дій співробітників. У ніч проти п’ятниці вокзал знову потрапив під ворожі удари.

Компанія закликає зважати на повідомлення про небезпеку та дотримуватися вказівок для збереження життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 16:00 30 ЖОВТНЯ | МАРАФОН «ЄДИНІ НОВИНИ» НАЖИВО

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