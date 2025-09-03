Кривава подорож на УЗД: російський дрон вдарив по авто, в якому їхала вагітна жінка

Лікар та вагітна жінка / © ТСН

Реклама

У Дніпрі рятують вагітну жінку з Херсонщини. Вона з чоловіком саме їхала на УЗД, щоб перевірити стан малюка, коли легковик атакував ворожий дрон. Авто спалахнуло. Поранені ледь встигли вискочити з вогняної пастки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

22-річна Аліна прислухається до серцебиття хлопчика, якого носить під серцем. Ще кілька днів тому, зізнається, прощалася і з власним життям, і з дитиною.

Реклама

«У той момент я думала, що вже всьо», — каже вона.

Величезний уламок з гострими краями, що залетів їй крізь шию та застряг у горлі.

«Це страшне, коли залітає таке в горло. цей відламок залетів зліва з потиличної частини, дійшов до середини горла і зупинився дуже глибоко», — каже медик.

Вони просто їхали на планове УЗД. Із рідного села на Херсонщині 29 серпня Аліна з чоловіком вирушила до Кривого Рогу на обстеження. Аж раптом на трасі їх атакував ворожий дрон.

Реклама

«Я побачила перед собою розбите скло, і що позаду вже палає все. І що я найбільше злякалася — кров, гаряче потекло, а волоси почали прям жмутами випадати. Попробував свою двері, а вони в нього заблоковані. Він мені кричить: спасайся! Вилазь», — згадує потерпіла.

Рани перетискала сумкою, допоки їм не допомогли цивільні, що проїжджали повз.

Пораненого чоловіка залишили під наглядом медиків у Кривому Розі, а от Аліну із вкрай небезпечним ушкодженням терміново доправили до Дніпра. Щойно стабілізували стан вагітної, розпочали складну операцію.

«Ми найбільше боялись того, що можуть бути задіяні дихальні шляхи безпосередньо, тобто ми намагалися запобігти великому набряку, щоб пацієнтка могла вільно дихати», — каже медик.

Реклама

Водночас інша команда медиків пильно стежила за станом малюка.

«Ризик для дитини був. По-перше, це бойова травма, була крововтрата. Був страх в матусі. Але зараз криза минула. дитинка — хлопчик. Розвивається добре», — каже лікарка.

Пара разом сім років. Познайомилися у рідному селі на Херсонщині, після повномасштабного вторгнення вибралися з окупації та мріяли про первістка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 10:00 новини 3 вересня. Заяви Мерца про війну! Інцидент з літаком президента Литви!