Терорист Дмитро Васильченков у супермаркеті / © ТСН

Реклама

У Києві у суботу, 18 квітня, сталася кривава трагедія. Чоловік влаштував стрілянину просто посеред вулиці у Голосіївському районі Києва. Від його рук загинули шестеро людей і ще майже два десятки зазнали поранень.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

Стрільцем виявився уродженець Москви, 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Реклама

ТСН.ua зібрав усі деталі, які відомі про трагедію на цей момент.

Стрілянина посеред вулиці та захоплення заручників

У Голосіївському районі Києва невідомий чоловік розпочав стрілянину по людях на вулиці. Потім він увірвався до супермаркету «Велмарт» на Голосіївському проспекті, зробивши заручниками людей, які прийшли за покупками.

Стрілець у супермаркеті / © скриншот з відео

На місце події оперативно скерували наряди правоохоронців і спецпризначенців КОРД.

Ліквідація стрільця

Невідомого терориста, який влаштував стрілянину на вулицях Києва та зачинився у супермаркеті в Голосіївському районі столиці, ліквідували під час штурму. Про це повідомив міністр внутрішних справ Ігор Клименко.

Реклама

«Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання», — йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що перед ліквідацією стрільця з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Обережчно, чутливе фото 18+

Фото ліквідованого терориста / © Прокуратура Києва

Після ліквідації вбивці заручників почали виводити із супермаркету.

Реклама

Загинуло подружжя, їхній 11-річний син залишився сиротою

У числі жертв чоловіка, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті у Києві і вбив 6 людей, — подружжя, дитина якого поранена і залишилася сиротою.

Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні», — повідомив Кравченко.

За словами Кравченка, син цього подружжя, 2015 року народження, із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні у важкому стані, де йому надається необхідна допомога.

Реклама

Очевидці розповіли про пережитий жах

Очевидці розповіли моторошні подробиці про стрілянину у Києві, яку влаштував терорист, і про те, як їм вдалося вижити.

«Я тільки бачила його (стрільця — Ред.) з цим — не автоматом, а таким „обрезом“. Я тут поруч проживаю, але мене просто там продукти осталися і „кравчучка“, то я хочу забирати… Тільки почула „хлопок“ і хтось почав кричати — „тікайте, тікайте“. Я глянула, і він мені одразу в очі потрапив зі зброєю. Я повернулася і почала втікати», — розповіла очевидиця.

Що відомо про терориста

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився у квітні 1968 року в Москві, має громадянство України.

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянину у київському супермаркеті Дмитро Васильченков влаштував за три дні до свого дня народження — 21 квітня йому мало виповнитись 58 років.

Реклама

Дмитро Васильченков / © ТСН

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він жив у Росії (Рязань), користувався російським номером і банківськими послугами, повідомляє відділ OSINT Торонтського телебачення. Пізніше він повернувся до України і жив у Києві біля станції метро «Деміївська», поруч із місцем нападу.

Був антисемітом і прихильником Гітлера

Згідно з розслідуванням, вів сторінку у Facebook з 2016 по 2019 рік, публікував антиукраїнські та антисемітські пости. Закликав до силової «чистки» суспільства, виправдовував методи Гітлера. заперечував легітимність України, називаючи її «так званою». Шкодував, що терорист Гіркін не знищив Бахмут у 2014 році.

Також зазначається, що він — військовий пенсіонер України.

У 2024 році суд у Києві звільнив його від кримінальної відповідальності у справі про тілесні ушкодження після примирення з потерпілим.

Реклама

Що розповідають сусіди

Мешканці будинку кажуть, що чоловік, який розстріляв людей у Києві, роками жив поруч із ними, не викликаючи жодних підозр. І уточнюють, що він приїхав до Києва з початком війни.

Мешканка будинку у Голосіївському районі Києва, яка є сусідкою зловмисника, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті, розповіла деталі про нападника.

«Я його наглядно знаю цього мужчину, він такий дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк. Завжди з рюкзаком. Завжди поздоровкається. Він так особливо не спілкувався з людьми. Просто привітався і пішов», — зазначила сусідка

За словами жінки, чоловік жив один, а квартиру купив ще «десь 10 років тому».

Реклама

Дмитро Васильченков у супермаркеті / © ТСН

«Напевно тоді він купив квартиру, як в Донецьку війна почалася, і він видно тоді приїхав сюди, він жив, у сім’ї у нього тут не було», — сказала сусідка.

Примітно, що перед вчиненням кривавої розправи, терорист підпалив свою квартиру, і дитина у сусідів отруїлася чадним газом.

Стрілянину кваліфікували як теракт

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор уточнив, що досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення.

Реклама

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.