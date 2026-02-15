Кривава трагедія на Черкащині: що відомо про загибель чотирьох поліцейських і ветерана

Розстріл 4 поліцейських на Черкащині / © ТСН

Реклама

У селі Нехворощ на Черкащині наприкінці січня сталася подія, яку вже називають однією з найрезонансніших за останні роки. Під час обшуку в домоволодінні ветерана -добровольця Сергія Русінова загинули четверо поліцейських, ще один отримав поранення. Самого стрілка ліквідували спецпризначенці.

Про це йдеться в ексклюзиві ТСН.Тиждень, що вперше демонструє фрагменти відео з поліцейських боді-камер.

«Нехворощ. Це те саме невеличке село на Черкащині, де наприкінці січня сталася трагедія, яка сколихнула всю країну. Неподалік власного будинку чоловік відкрив вогонь по поліцейських — четверо правоохоронців загинули, ще один отримав поранення. Стрільця, яким виявися ветеран, ліквідували. Такої резонанс справи не було з часів Врадіївки. Слідству не довіряють ані родичі, ані місцева громада», — розповідає кореспондентка ТСН Оксана Радіонова.

Реклама

«Буду захищатися, живим не дамся»

27 січня 2026 року слідчі та спецпризначенці прибули до обійстя Сергія Русінова на підставі ухвали суду — для проведення обшуку у справі про замах на місцевого депутата. На оприлюднених кадрах чути, як правоохоронці вимагають вийти без зброї.

За кілька хвилин до стрілянини ветеран подзвонив сестрі.

«Наташа, мене обложила поліція, буду захищатися, живим не дамся», — розповіла жінка.

Після цього зв’язок обірвався. За даними джерел, був іще один дзвінок — імовірно, помічникові місцевого депутата. Цю інформацію правоохоронці перевіряють.

Реклама

Обшук через вибухівку

Обшуки проводили в межах розслідування замаху на депутата Корсунь-Шевченківської міськради Віталія Сторожука. У Святвечір під його автомобіль заклали вибухівку. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство.

Слідчі шукали вибухові речовини, магніти та інші компоненти. За словами військового з позивним «Борзий», обшуки відбувалися і в інших ветеранів.

У поліції стверджують, що під час обшуку в Русінова згодом виявили цілий арсенал — автоматичну зброю, протитанкові засоби, десятки вибухових пристроїв і понад 200 згортків із канабісом. Рідні та побратими ці звинувачення відкидають.

Перестрілка в лісі

За однією з версій, Русінов продемонстрував, що має при собі зброю. За іншою, пішов до господарської будівлі та виніс предмет, схожий на автомат. Згодом він зник із подвір’я.

Реклама

Невдовзі пролунали перші постріли. За даними слідства, ветеран, озброєний трофейним російським автоматом, відкрив вогонь по службовому автомобілю поліції з лісосмуги за кількасот метрів від будинку.

Водій загинув на місці, пасажир — дільничний офіцер громади — був поранений. Він вижив лише тому, що стрілець упізнав його.

Після цього почалася перестрілка зі спецпризначенцями. Ще троє правоохоронців загинули. Наймолодшому з них було 22 роки — це мав бути його останній робочий день перед звільненням.

Русінова ліквідували під час бою.

Реклама

Протести і вимоги прозорості

Справу вже порівнюють із найгучнішими трагедіями останніх років. У Корсуні-Шевченківському відбулися акції протесту ветеранів. Вони вимагають публічного та незалежного розслідування, а також відставки керівництва обласної поліції.

Родина ветерана наполягає на проведенні незалежної експертизи. Син відмовляється забирати тіло батька до завершення перевірок.

Хто такий Сергій Русінов

Реклама

Сергій Русінов — ветеран Майдану, учасник АТО та повномасштабної війни. Сапер. Його двоє синів також служать у війську. У селі його характеризують як господаря та спокійну людину.

Втім, 12 років тому в Корсуні-Шевченківському викрали й убили його брата — журналіста Василя Сергієнка, який розслідував діяльність місцевих політиків. Вироку в цій справі досі немає. Родина переконана: це підірвало довіру Русінова до правоохоронної системи.

Версії слідства

У ДБР підтверджують: допитано співробітників поліції, які планували й проводили слідчі дії. Розглядають щонайменше три версії мотивів стрільця. Остаточних висновків поки немає.

Реклама

Серед неофіційних версій — можливий конфлікт навколо землі, питання трофейної зброї та психологічний стан ветерана. Депутат Сторожук відкидає будь-які закиди щодо причетності до конфліктів і заявляє про підготовку судових позовів через наклеп.

Трагедія в Нехворощі забрала п’ять життів і поставила болючі запитання: чи були дії правоохоронців достатньо виваженими, що стало пусковим механізмом стрілянини і чи отримає суспільство повну відповідь.

Слідство триває.