Кривавий обстріл Одеси: росіяни двічі вдарили по одному і тому ж будинку —відео з місця теракту

Росіяни атакували Одесу

День жалоби в Одесі. Кількість загиблих зросла до 9 людей, ще 23 зазнали поранення. Місто вночі пережило кілька хвиль атак російськими ракетами та безпілотниками. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та багатоповерхівку. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон, є пошкодження в одному з міських парків. Всі загиблі — з дев’ятиповерхівки, яку ворог атакував двічі: вночі і напередодні увечері.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Росіяни атакували житловий будинок

Близько шостої вечора в місті пролунала тривога. Невдовзі з’явилася інформація про два «Шахеди», що летіли на Одесу. Близько сьомої вечора, після звуків роботи ППО, один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку.

Удар припав на квартиру на шостому поверсі. Через розлите паливо спалахнула пожежа, а вибух зруйнував усі міжкімнатні перегородки. Коли дим розвіявся, люди побачили страшну картину — наскрізну діру всередині будинку.

Лариса, мешканка будинку: «Я спілкувалася телефоном, чую працює ППО. І тут вибух, у мене все посипалося, світильники розлетілися. До мене потім заходили чоловіки мили руки — і той, що зайшов, він увесь був у крові».

Тетяна, мешканка будинку: «Я була в квартирі і чула, як сильно дрон почав літати. Я думала — ну зараз впаде над квартирою! Я вискочила на коридор і швидко вдяглася, і тут потужний вибух стався. Звісно, істерика, ми усі вискочили на вулицю і ось бачите — попав у девʼятиповерхівку».

Порятунок людей під завалами

Щоб дістатися до потерпілих, рятувальникам довелося зрізати двері болгарками та розбирати завали вручну. Від квартир залишилися лише гори уламків. Одного чоловіка віком близько 60 років встигли дістати живим, але він помер дорогою до лікарні через надважкі травми.

Психологи ДСНС працюють на місці безперервно, адже люди перебувають у стані глибокого шоку.

Валерія Штимбуляк, психологиня ДСНС: «Вони в різних станах — шоковані, в сльозах, у ступорі. Люди в страху. На даному етапі я вже надала допомогу 23 особам, з них п’ятеро дітей. Діти дуже налякані, вони ще не розуміють, що відбувається. Батьки намагаються контролювати емоції, але у них це не дуже виходить, тому ми допомагаємо».

Ліквідація наслідків

Вулицю поряд із будинком перекрили, щоб комунальники могли прибрати уламки скла, які розлетілися на сотні метрів. Тим, чиї квартири вціліли, дозволили зайти за речами лише після дозволу ДСНС.

Ігор Коваль, в.о. міського голови Одеси: «Знову влучання в житловий будинок, новий військовий злочин РФ. Зараз закриваємо там, де вибило вікна, плівкою. Працюють робітники ЖКСу, щоб прибрати територію. Опитуємо тих, кому потрібне тимчасове поселення».

Ліквідація наслідків тривала всю ніч. Поряд із будинком розгорнули оперативний штаб, де приймають заяви на відновлення житла та відшкодування збитків.

