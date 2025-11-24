- Дата публікації
Кривавий обстріл Тернополя: РФ вдарила по житлових будинках, щоб відволікти увагу ДСНС — ОВА
У Тернопільській ОВА пояснили криваву мету Росії та чому окупанти вдарили ракетами по житлових будинках.
Росіяни 19 листопада вчинили кривавий теракт у Тернополі. Наразі відомо про 33 загиблих, серед них 6 дітей. Ще шестеро людей вважаються безвісти зниклі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Жертви та руйнування: свідома ціль по житлових будинках
Як повідомила кореспондентка ТСН Світлана Павук, пошукові роботи на місці повністю зруйнованої дев’ятиповерхівки тривали чотири доби. 250 рятувальників з десяти областей України працювали над розбором завалів, останні два дні — практично вручну.
Жертви атаки розподілилися між локаціями:
14 людей загинули під завалами однієї дев’ятиповерхівки.
19 людей згоріли у пожежі на іншій локації.
8 людей отримали смертельні поранення на вулиці, намагаючись дістатися укриття.
Обидва житлові будинки розташовані поблизу підприємства, куди також прилетіла ракета. Заступник керівника ОВА Тарас Пастух наголошує, що влучання у житлові будинки не були випадковими.
«На даний час ми сходимося до одного висновку, що житлові будинки і по вулиці Стуса, і по 15 квітня — це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідома вибрана ціль Росії, для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об’єкті. Тому завдалося удару по цілі, де знаходилося багато людей,» — зазначив він.
Стан постраждалих та зниклих безвісти
Наразі шістьох людей, які вважаються зниклими безвісти, продовжують шукати: це два чоловіки, три жінки та маленька дитина. Також триває процедура ідентифікації тіла, від якого знайшли лише фрагменти.
Серед загиблих та поранених є багато дітей. Найменшій загиблій дитині був лише 1 рік, а найменшій пораненій — 3 місяці. Загалом, росіяни поранили 18 дітей.
У лікарнях досі перебувають 45 містян, семеро з них — у реанімаційних відділеннях.
Прощання з жертвами та героїзм мешканців
Цими вихідними місто прощалося із загиблими. Особливого розголосу набули кадри поховання родини, де загинули мати та двоє дітей — півтора та шести років. Вижити вдалося лише батькові.
Під час ворожого удару мешканці демонстрували взаємодопомогу, намагаючись рятувати один одного та витягувати сусідів із палаючих квартир.