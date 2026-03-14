Кривавий удар по Броварах: що кажуть місцеві і мер про атаку, що вбила 3 людини

Удар по Броварах

Від нічної атаки ворога постраждало місто Бровари під Києвом. Пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі.

Детальніше про атаку розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Удар припав на один із густонаселених районів міста Бровари. Уламки «шахеда», який тут неподалік збили, впали буквально за кілька десятків метрів від житлового будинку, і якби це трапилося трохи ближче, то наслідки були б набагато масштабнішими, і багатьох жертв не оминулося.

Автомобілі, припарковані біля будинку, прошиті наскрізь осколками.

«У дві години ночі почало, 20 хвилин вжахнуло добре, а потім десь хвилин через 20 вибухнув тут шахед. Як злякався? Почув уже, гухнуло і посипалось щось, а то що вже лякатися, виглянув — все», — розповів місцевий житель.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів, що внаслідок удару по Броварах загинули троє людей. Двоє — у гуртожитку, третій на іншій локації. Поранені 9 людей. Один із поранених у дуже важкому стані.

«Ви знаєте, (прильоти були на — Ред.) одній із локацій, де ми знаходимося — локації промислової зони, локації ще одного гуртожитку, там, де, на жаль, загинуло двоє людей, бо інший загинув в іншій локації. І підприємства постраждали, в основному це покрівлі, вікна від вибухових хвиль», — сказав мер.

Біля входу до місцевої амбулаторії також вибиті майже усі вікна, і зараз співробітники приїжджали на роботу, аби подивитися загалом, яке є пошкодження. Співробітники кажуть про те, що слава Богу, усе обладнання ціле, лише постраждали вікна.

Удар по Україні 14 березня: останні новини

Нагадаємо, що Росія 14 березня завдала нового масованого удару по Україні.

На Київщині вже четверо загиблих та 15 постраждалих. Троє людей, як ми вказували вище, загинули у Броварах, четверта людина — у Вишгородському районі. Набільший удар припав на Бровари. Там люди просто вибігали з будинків під час атаки.