Кривавий удар по Дніпру: що відбувається на місці теракту (відео)

Атака на Дніпро 14 квітня / © ДСНС

Росіяни 14 квітня завдали ракетного удару по Дніпру. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, ще багато людей поранено.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Наразі на місці теракту працюють усі служби, сторонніх туди не пускають, а рух довкола перекрито.

Вибух пролунав близько опівдня. В області в цей час оголошували загрозу балістики. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь рятувальникам вдалося загасити. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також кавʼярню, крамницю та авто. Житлової забудови поруч немає», — каже кореспондентка ТСН.

Наслідки атаки на Дніпро / © Національна поліція України

Спочатку влада повідомила про 4 загиблих та 25 поранених, проте згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого — 40-річного чоловіка, який отримав тяжкі травми.

«Загиблі та поранені — це люди, що проїжджали чи йшли повз. 21 людина шпиталізована. В них мінно-вибухові ураження, уламкові поранення. переломи, рвані рани. Десятеро — у тяжкому стані. Нині тривають операції для порятунок у постраждалих. Медики поки утримуються від коментарів», — каже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, у Дніпрі сталися потужні вибухи. Російська армія завдала ракетного удару по об'єкті інфраструктури в обласному центрі.

