- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 483
- Час на прочитання
- 1 хв
Кривавий удар по Дніпру: що відбувається на місці теракту (відео)
Росіяни атакували Дніпро балістичними ракетами. Через теракт загинуло 5 людей.
Росіяни 14 квітня завдали ракетного удару по Дніпру. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, ще багато людей поранено.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
Наразі на місці теракту працюють усі служби, сторонніх туди не пускають, а рух довкола перекрито.
Вибух пролунав близько опівдня. В області в цей час оголошували загрозу балістики. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь рятувальникам вдалося загасити. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також кавʼярню, крамницю та авто. Житлової забудови поруч немає», — каже кореспондентка ТСН.
Спочатку влада повідомила про 4 загиблих та 25 поранених, проте згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого — 40-річного чоловіка, який отримав тяжкі травми.
«Загиблі та поранені — це люди, що проїжджали чи йшли повз. 21 людина шпиталізована. В них мінно-вибухові ураження, уламкові поранення. переломи, рвані рани. Десятеро — у тяжкому стані. Нині тривають операції для порятунок у постраждалих. Медики поки утримуються від коментарів», — каже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, у Дніпрі сталися потужні вибухи. Російська армія завдала ракетного удару по об’єкті інфраструктури в обласному центрі.
