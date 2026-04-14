ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
1 хв

Кривавий удар по Дніпру: що відбувається на місці теракту (відео)

Росіяни атакували Дніпро балістичними ракетами. Через теракт загинуло 5 людей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Атака на Дніпро 14 квітня

Атака на Дніпро 14 квітня / © ДСНС

Росіяни 14 квітня завдали ракетного удару по Дніпру. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, ще багато людей поранено.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Наразі на місці теракту працюють усі служби, сторонніх туди не пускають, а рух довкола перекрито.

Вибух пролунав близько опівдня. В області в цей час оголошували загрозу балістики. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь рятувальникам вдалося загасити. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також кавʼярню, крамницю та авто. Житлової забудови поруч немає», — каже кореспондентка ТСН.

Наслідки атаки на Дніпро / © Національна поліція України

Спочатку влада повідомила про 4 загиблих та 25 поранених, проте згодом стало відомо про смерть ще одного постраждалого — 40-річного чоловіка, який отримав тяжкі травми.

«Загиблі та поранені — це люди, що проїжджали чи йшли повз. 21 людина шпиталізована. В них мінно-вибухові ураження, уламкові поранення. переломи, рвані рани. Десятеро — у тяжкому стані. Нині тривають операції для порятунок у постраждалих. Медики поки утримуються від коментарів», — каже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, у Дніпрі сталися потужні вибухи. Російська армія завдала ракетного удару по об’єкті інфраструктури в обласному центрі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. ВІВТОРКА, 14 КВІТНЯ

Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie