Кривавий удар по Кривому Рогу 4 квітня: як рятували постраждалих у лікарні, ексклюзивні деталі

Російська армія 4 квітня завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг / © Associated Press

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4 квітня Кривий Ріг двічі зазнав удару з боку російських військ. Спочатку по місту було випущено балістичну ракету «Іскандер», а пізніше атакували дрони. За останніми даними, внаслідок атаки загинула 21 особа, ще 68 — дістали поранення. Від 7 до 9 квітня в Кривому Розі було оголошено триденну жалобу.

У етері «Спецефіру Сніданку з 1+1 з Кривого Рогу» медичний директор з хірургічної допомоги розповів, чи вистачало лікарів у день атаки та як надавали допомогу постраждалим.

«До нас сюди, до лікарні, в той день з’їхались всі. 500 чоловік надали допомогу постраждалим. Це було 42 людини, з них двоє дітей, які загинули одразу. Двох діточок ми доправили до дитячих лікарень обласних. Один дорослий чоловік загинув», — згадав Сергій Аксеньєв.

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З його слів, допомога всім була надана у повному обсязі, крові також було достатньо.

Однак вчора помер хлопець — у нього були тяжкі травми.

Аксеньєв також розповів, що приїхав професор, який провів унікальну операцію жінці. Є надія, що вона житиме.

«Так, це професор Асланян Сергій Армінакович, з якими ми вже давно співпрацюємо. Допоміг провести інноваційну етапну операцію жінки, на теперішній час життю жінки загрози немає», — сказав він.

У якому стані постраждалі люди після атаки

Семеро осіб, які перебувають у лікарні, устані середньої важкості

Окремо лікар зазначив, що працювати у таких умовах дуже нелегко.

«Це дуже нелегко. Ну, взагалі, ви знаєте, що лікарі — це психологи, за професією своєю. Коли я спілкувався з родичами двох загиблих діточок — важко щось говорити, так. Взагалі, летальність нашої клініки серед постраждалих від російської агресії 1%. Це дуже низька летальність. Коли до нас головний хірург армії приїжджав, він був здивований. Тобто, усі, кого сюди довозять, практично рятуємо», — поділився він.

Скільки взагалі пройшло пацієнтів через лікарню

«Кадровий ресурс у нас пошкоджений, але колектив дуже міцний. Виживаємо і надаємо допомогу у повному обсязі. Від початку війни 41 тисяча приблизно пройшло через лікарню. З них 25 тисяч були амбулаторні, останні це 15 тисяч були госпіталізовані. Це приблизно стільки, скільки за рік проходить через нас пацієнтів у мирний час», — додав він.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська вдарили по житловому мікрорайону Кривого Рогу касетною балістичною ракетою. Серед загиблих 9 дітей: в ООН заявили, що Росія одним ударом вбила найбільшу кількість дітей від початку повномасштабного вторгнення.