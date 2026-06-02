Наслідки атаки на Київ 2 червня / © Управління ДСНС Києва

Усю ніч та зранку 2 червня Росія завдавала ударів по Києву. Станом на ранок у столиці відомо про п’ятьох загиблих та понад 60 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

За даними Головного управління ДСНС у Києві, внаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Зафіксовано руйнування у восьми районах

Подільський район: внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.

На іншій адресах: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного із навчальних закладів виникла пожежа у 4-поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля.

Оболонський район: виникло загоряння побутівки на території будівництва.

Шевченківський район: сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-поверхівки.

Дарницький район: виникло загоряння на території АЗС.

Солом’янський район: сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-поверхівки. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район: сталося загоряння на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння в офісних приміщень, загоряння МАФів та торговельних будівель, а також загоряння та руйнація одного із бізнес-центрів.

Святошинський район: в житловій 5-поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-поверхівки.

Печерський район: виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва.

«Вибух, нас присипало»

Одними з тих, хто опинився в епіцентрі подій, стала киянка Ольга та її 6-річна донька Наталка. Жінка виховує дитину сама, оскільки її чоловік наразі вважається безвісти зниклим на російсько-українській війні.

Ольга згадує перші хвилини після вибуху з жахом. «Вибух, нас присипало, усе затягнуло димом, не було чим дихати й нічого не було видно», — розповіла жінка.

Росія атакувала приватний медичний заклад

У Києві внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень один із приватних медичних закладів. Будівля зазнала серйозних руйнувань, зокрема пошкоджений фасад. На ньому видно численні світлі ділянки, які свідчать про влучання уламків. Їх дуже багато, це значні уламки, які пробивають металевий фасад. Ракета влучила не безпосередньо в будівлю, але навіть на певній відстані спричинила суттєві руйнування.

© Новое время

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабного російського обстрілу.

Інформація оновлюється.

Київ після масованої атаки затягнуло димом

Місто затягнуло густим димом після атаки РФ. З’явилися кадри з різних районів міста. Вулиці столиці перекривають на маршрутах фіксують зміни.

Вулиці перекривають

Увага водіям: у Києві тимчасово перекрито рух на низці вулиць через наслідки атаки, повідомляє поліція.

Обмеження діють на таких ділянках:

вул. Карпатської Січі — від вул. Сумської до вул. Василя Жуковського;

пров. Охтирський — від вул. Михайла Максимовича до вул. Холодноярської;

вул. Набережно-Хрещатицька — від вул. Нижній Вал до вул. Турівської;

вул. Верховинна — від вул. Святошинської до вул. Анатолія Петрицького;

вул. Гарета Джонса — від вул. Дорогожицької до вул. Деревлянської;

вул. Дегтярівська — від пров. Старожитомирського до вул. Зоологічної;

вул. Зоологічна — від просп. Берестейського до вул. Дегтярівської.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути.

У Києві низка маршрутів змінила роботу

Після ворожого обстрілу в Києві змінено роботу низки маршрутів громадського транспорту.

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово курсує за зміненими схемами.

Наразі затримується рух тролейбусів №29, 30, 31 та трамваїв №14, 15, 22, 25.

Для забезпечення перевезень на маршрутах трамваїв №14 і №15 запущено тимчасовий автобусний маршрут №14-Т, який сполучає проспект Відрадний із Дегтярівським шляхопроводом.

Тролейбуси №29, 30 і 31 курсують від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро «Мінська».

Автобус №9 тимчасово прямує до Дегтярівського шляхопроводу.

Також змінено рух автобусів №28 і №53. Маршрут №28 проходить вулицями Альпійською та Деміївською, а також проспектом Валерія Лобановського, після чого продовжує рух за звичною схемою. Автобус №53 курсує через вулицю Межигірську, далі — за власним маршрутом.

У Київпастрансі зазначають, що робота громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації. Пасажирам рекомендують стежити за актуальними змінами руху на офіційних ресурсах перевізника.

Летіли «Циркони», «Калібри» і «Шахеди»

Вночі проти 2 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Вночі проти 2 червня противник завдав масованого комбінованого удару із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони», — наголосили військові.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет «Іскандер-М»;

26 крилатих ракет Х-101;

три крилаті ракети «Калібр»;

602 безпілотники різних типів.

