Кривавий удар Путіна по Києву: чому балістика стала "невидимкою" і чого чекати до 1 вересня

Ракетний удар по Києву 28 серпня

Росія знову здійснила комбінований ракетний удар по Києву. Наслідки жахливі — влучання та падіння уламків зафіксовані у кількох районах столиці. У Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районах розгорнуті штаби з ліквідації наслідків повітряного удару.

Російська ракета практично знищила п’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі. Росія вбила 21 киянина (пошукові роботи тривають), серед яких четверо дітей. Десятки людей отримали поранення. 29 серпня в Києві оголошено Днем жалоби. Путін вкотре продемонстрував, як він прагне «закінчення війни».

РФ вичікувала, поки роз’їдуться гості

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, завдавання повітряного удару по Києву було цілком очікуваним. Це сталося, щойно у столиці закінчилися офіційні дипломатичні заходи за участі іноземних гостей, зокрема спеціального представника президента США генерала Кіта Келлога.

«Було очікувано, що Путін використає все для того, щоб завдати ракетного удару по Києву. І, на жаль, це відбулося. На мою думку, на це впливають стратегічні обставини, які складаються на цьому етапі війни, а саме намагання воєнно-політичного керівництва сторін, а також глобального світу, впливати на переговорний процес щодо угоди про перемир’я», — розповів ТСН.ua Ігор Романенко.

Яку ціль переслідує диктатор?

Путін вкотре занурив руки по лікоть у кров, відчуваючи повну безкарність. Він прагне вплинути терором та морально-психологічним тиском на киян.

На думку Ігоря Романенка, російський диктатор робить це, використовуючи наявний у нього інструментарій. Після зустрічі з Трампом на Алясці Путін витримав паузу, не завдаючи ударів по Києву, але не тому, що змінив своє ставлення до українців — там лише ненависть. Він просто не бажав погіршувати стосунки з американцями та іншими лідерами європейських держав, які були присутні в Києві на святкуванні Дня Незалежності.

«Ціль у Путіна одна — гальмувати процеси щодо припинення бойових дій і підготовки відповідної угоди. І як тільки з’являється можливість, Путін прагне тиснути на воєнно-політичне керівництво України. А для цього у нього є старий та перевірений засіб впливу — нанесення масованого повітряного удару по Києву. Цього разу, окрім столиці, удар нанесено по елементах логістики. І не лише по залізниці, а й по об’єктах, через які проходять поставки допомоги від наших союзників», — зазначає експерт.

Балістику запустили по інших маршрутах

Генерал-лейтенант підкреслює, що комбінований удар був завданий по Києву із залученням усього наявного інструментарію: ударні та реактивні дрони, розвідувальні дрони, дрони-імітатори, а також широкий спектр ракет.

«Акцент цієї атаки, на мій погляд, було зроблено на аеробалістичні („Кинджал“) та балістичні („Іскандер“) ракети. Росіяни застосували зміни у маршрутах польоту ракет, тобто запустили так, щоб вони стелилися над землею. Саме тому під час атаки з’явилася інформація, що вони „слабо фіксуються“. Це означає, що ракету було важко супроводжувати або це відбувалося з перешкодами, що ускладнює їхнє знищення обслугою ЗРК Patriot, яких у нас і так небагато», — пояснює Романенко.

Знову «зірковий удар»

Крім того, росіяни використали крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. У комбінації з численними ударними дронами ворог спланував маршрути так, щоб виконати «зірковий удар» — це коли засоби повітряного нападу з різних сторін одночасно атакують ціль. Це значно ускладнює роботу підрозділів ППО.

«На Київ ракети та дрони заходили з різних сторін і одночасно. Це найскладніший момент для роботи обслуги систем протиповітряної та протиракетної оборони. А для ворога, на жаль, це підвищує ефективність завдавання повітряних ударів», — зауважує експерт.

Коли чекати на наступний удар?

За словами Ігоря Романенка, під час паузи в обстрілах Росія накопичувала засоби нападу. Тому нові удари можливі вже в найближчі дні.

«За попереднім досвідом бачимо: якщо є пауза з обстрілами на 3 доби, це означає, що росіяни готуються до наступного удару. До цього була значно більша пауза, тому, гадаю, що росіяни накопичили засобів на 2-3 повітряні удари. Один вже відбувся, тому наступний може статися в найближчі дні», — зазначає Романенко.

Експерт також додав, що з 1 по 3 вересня російський диктатор перебуватиме з візитом у Китаї. Можливо, під час візиту Путін не наважиться на нову атаку, оскільки захоче показати себе «миротворцем» перед лідером Китаю. Тому він може використати таку можливість перед цим.

Що скаже Трамп?

На думку експерта, не варто чекати на бурхливу реакцію від Дональда Трампа на удар РФ по Києву. Навряд чи президент США буде грюкати кулаком по столу та сварити Путіна.

«Якщо реакція і буде, то лише формальна. І нам не потрібна. Є лише два моменти, які для нас мають суттєве значення. Перше — це інтенсифікація з боку США щодо постачання нам військової техніки та боєприпасів. Друге — це негайне включення потужних санкцій проти РФ. Не чергове відкладання їх на два-три тижні, як це вже було, а по факту нанесення удару по Києву. Та я гадаю, що Трамп вкотре використає якесь пропагандистське гасло, щось на кшталт, що йому б не хотілось, щоб гинули люди, а він за мир і в усьому винен Байден. Тобто говоритиме все що завгодно, але не про дві вищеназвані позиції, які б змусили Путіна перейти до справжніх перемовин про зупинення бойових дій», — підсумовує Ігор Романенко.