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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Кривавий задум": Жданов пояснив, що запланував Путін в Україні з періодичністю у 2-3 дні

Скільки часу потрібно РФ, щоб підготуватися до наступної масованої атаки по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Армія РФ завдала чергового масованого удару по Україні в ніч проти 21 липня. Під основним ударом опинилися Київ, Харків та Івано-Франківськ. Росія випустила 450 засобів повітряного нападу: ударні дрони, аеробалістичні ракети «Кинджал», крилаті «Іскандер-К», «Калібр» і «Х-101».

Чим була особлива ця атака, скільки ракет і «Шахедів» вдалося збити та скільки часу потрібно РФ, щоб підготуватися до наступної масованої атаки — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Коли Росія може завдати наступного масованого удару по Україні

Для накопичення засобів для масованого комбінованого удару по Україні Російській Федерації потрібно 2-3 дні — не більше, каже Олег Жданов.

«Вони збільшили обсяг випуску „Гераній“. В середньому на місяць вони зараз нарощують приблизно на 10-15% кількість „Гераній“, які вони збирають за місяць. І сьогодні, якщо ми ще там в червні ми казали, що там десь 170-173 дрона вони збирають на місяць. Причому це ж не тільки „Герані“, це і „обманки“, і „Гербера“. То сьогодні ми говоримо, що в липні вони вже збирають десь 230 дронів на добу. За дві доби — 460 дронів. І на третю добу можна ще додавати 230 і робити масований обстріл нашої країни», — пояснює експерт.

Росія зможе виготовляти до 500 дронів на добу

Він додає: якщо враховувати темпи, то десь в грудні 2025 року армія РФ може вийти на кількість 400-500 дронів на добу. Однак Олег Жданов заспокоює:

«Тут не треба одразу падати в обморок, тому що тут є багато чинників. По-перше, потужності самої Російської Федерації. Вони хоч і нарощують, але у них проблеми із робочою силою, із комплектуючими, які випускаються з самої РФ. Там же дрон — це китайсько-російська збірка. Ну і гарантовані постачання з боку Китаю. Стабільні гарантовані постачання з таким самим нарощуванням паралельним, як і в Російській Федерації. От тоді, так, вони будуть дотримуватися таких цифр», — каже Олег Жданов.

Однак на сьогоднішній день ми констатуємо факт, що проміжок між масованими ударами стає меншим — і причому рази в два, зазначив експерт.

«Якщо ми раніше казали, що раз на тиждень вони можуть нас обстрілювати, сьогодні, я так розумію, це їм дозволяє два рази на тиждень вже проводити такі масовані удари», — каже Олег Жданов.

Ракетний удар по Україні 21 липня: чим особливий

Олег Жданов каже, що побачив особливість удару по Україні в ніч проти 21 липня в тому, що РФ за рахунок чисельності дронів концентрує їх щільність на окремих об’єктах.

«А ми досі розмірковуємо, що нам робити з мобільними вогневими групами. Тому що це треба робити в терміновому, в пожежному порядку. А ми шукаємо способи, рішення, не знаю… По закупівлям я не бачив тендерів, щоб там терміново закуповували приціли радіолокаційні чи тепловізорні, щоб закуповували чи знімали там зі зберіганням, де воно ще є, ЗУ-23-2, чи там ще щось потужне», — вважає експерт.

Справа в тому, що дрони маневрують, піднімаються на висоту, роблять горку і пікірують на ціль, як крилаті ракети, пояснює Олег Жданов.

«Із балістичними не можна порівняти, бо там швидкість майже гіперзвукова, коли вона заходить на ціль. А тут, як крилата, пікірування під гострим кутом, а коли він робить горку, він піднімається на 4 і більше, до 5 кілометрів може. Після 2 кілометрів його жоден кулемет вже не дістає. А коли він пікірує, то перед ціллю, коли він входить в зону ураження кулемета, там швидкість така, що в нього влучити просто нереально», — каже експерт.

Ще одна проблема, за його словами, в тому, що ми не можемо оцінити, у якому темпі і як швидко йде організація системи управління засобами протиповітряної оборони в масштабах країни.

«Коли ми отримаємо єдину систему по всій країні, яку ми почали збирати і формувати ще в 2023-му році, коли вона буде працювати, щоб була єдина система виявлення і оповіщення, і розподілу цілій між засобами ППО, які хоча б на сьогоднішній день є в строю? А так, з більшою кількістю дронів ми будемо з вами просто статистично констатувати, що буде збільшуватися кількість прямих влучань в той чи інший об’єкт», — вважає Олег Жданов.

Цієї ночі відбулася наймасштабніша атака на Івано-Франківськ. Військовий експерт пояснює: таким чином російська армія «полює» на українські аеродроми.

«Якщо ви подивитесь на статистику хоча б за місяць, то вони вибірково беруть наші авіабази. І кожен масований наліт, якась авіабаза підвержена масованому удару, як сьогодні Івано-Франківськ. Минулий масований удар — там був Васильків, а ще раніше був Житомир, там теж у нас є аеродром, а ще раніше був Старокостянтинів. І вони по черзі обирають, тут систему дуже важко проглядяти. Але вони постійно одну з авіаційних баз наших накривають. Мабуть, сподіваються піймати там наші літаки, особливо західні. Авіацію вони нашу постійно намагаються спіймати на аеродромах для того, щоб її знищити», — каже Олег Жданов.

Яка ефективність української ППО

У ніч на 21 липня армія РФ атакувала 450 засобами повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 224 з них. Ще 203 дрони-імітатори не досягли цілей — були локаційно втрачені, ймовірно подавлені РЕБ. Було зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА, а також падіння збитих.

Олег Жданов каже, українська ППО добре бореться з крилатими ракетами, на відміну від дронів:

«У нас є сили і засоби, тому що ми не витрачаємо протиракети на дрони. І це дає нам можливість на сьогоднішній день фактично до 90% збивати крилатих ракет. Наші IRIS-T, NASAMS комплекси суто по ракетам працюють. Тільки на критичних об’єктах, наскільки я розумію, їм дозволяють відкривати вогонь по „Шахедах“. Щоб не витрачати і так обмаль ракет. Ну і там, де об’єкти прикриті відповідними комплексами, типу Patriot, то там ми і з балістикою можемо справлятися, що і показав сьогоднішній обстріл. Там, де вони вдарили по зонам прикритими відповідними комплексами, там крилаті ракети і балістичні всі позбивали. Ну, а „Шахеди“ — гурьбою, як-то кажуть, і батька легше бити. От вони нас і побили».

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