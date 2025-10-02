ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
709
4 хв

Де чоловіки? : чи справді війна залишила жінок 30+ без шансу на знайомство

Демограф прокоментував вірусне відео про нестачу чоловіків і назвав причини, чому зараз їх можуть рідше бачити на вулицях міст.

Автор публікації
Олександр Марущак
жінки у пошуку чоловіків

Жінки скаржаться на відсутність чоловіків, мовляв, категорії 30-35 років немає з ким познайомитися

Українські жінки скаржаться на відсутність чоловіків, мовляв, категорії 30-35 років немає з ким познайомитися. Мешканка Одеси навіть записала відповідне відео «про кризу» і цікавиться, якою є ситуація в інших містах України.

ТСН.ua запитав у демографа, чи дійсно через війну, яка триває вже четвертий рік, в країні назріла «криза чоловіків» та якою ситуація є насправді.

Обережні оцінки: нестача чи переховування?

Фахівці зазначають, що під час війни казати про нестачу чоловіків на вулицях міст, лише орієнтуючись «на око», передчасно. Чоловіки у віці 30-35 років можуть бути відсутні на вулицях через те, що вже мобілізовані або ж не виходять на вулицю, щоб не потрапити до ТЦК.

«Мені не відома точна кількість вже мобілізованих українців. А вона може бути абсолютно різною у конкретно взятих містах країни. Щоб визначити реальну кількість чоловіків в Україні, потрібно знати статево-вікову структуру населення, а тим більше окремо по Одесі. Наразі таких даних у нас немає, тому говорити про нестачу чоловіків передчасно», — пояснює ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Парадокс міграції: жінок виїхало більше

Якщо ж аналізувати загальну ситуацію, то можна сказати, що в Україні, можливо, навіть зовсім інша ситуація — жінок може бути менше, ніж чоловіків. Адже від початку широкомасштабного вторгнення за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Україну покинули понад 6 мільйонів осіб.

«З тих громадян, які виїхали за кордон, за даними Євростату в країнах ЄС більшість — саме жінки — до 60%, а 40% чоловіки, але у віці від 0 до 100 років. Тобто всі чоловіки», — каже демограф.

Він підкреслює, наразі, це все, що достеменно відомо. Скільки чоловіків виїхало нелегально, не знає ніхто.

«Тож ситуація, що у якомусь місті України жінка не може собі знайти чоловіка, може статися тому, що чоловіки 30-35 років або мобілізовані, або поховалися і просто не виходять на вулицю. Або ж не мають бажання зараз з кимось зустрічатися, або віддають перевагу спілкуванню через смартфон. Але це вже зовсім інші причини, не демографічні», — пояснює Олександр Гладун.

Традиційна нерівність: чому жінок завжди більше?

За словами фахівця, в цілому, жінок в Україні завжди було більше, ніж чоловіків.

«Так вже історично склалося, що в Україні смертність серед чоловіків більша, особливо в працездатному віці. Серед причин — нехтування власним здоров’ям, тютюнопаління та вживання алкоголю, важка фізична праця. Тому тривалість життя українських чоловіків менша, ніж у жінок. У той же час, традиційно хлопчиків у нас народжується більше, ніж дівчаток», — пояснює демограф.

Він підкреслює, що така тенденція характерна не лише для України, а й для усього світу, де на 100 дівчаток народжується 104-105 хлопчиків.

«Вирівнювання» у 30-35 років і надмірна смертність

«Якщо казати про Україну, то десь приблизно у віці 30-35 років відбувається так зване вирівнювання співвідношення жінок до чоловіків, а потім жінки починають переважати, саме через велику та надмірну смертність серед чоловіків відносно жінок у працездатному віці. І відповідно тривалість життя українських чоловіків на 10 років менша, ніж у „слабкої статі“. Тому в принципі жінок в Україні завжди було більше, ніж чоловіків», — пояснює Олександр Гладун.

Демограф зауважує, зараз багато українських жінок виїхали за кордон і це цілком могло навіть сприяти вирівнюванню статевої структури населення. З іншого боку, на фронті гинуть в основному чоловіки. Але реальну картину можна буде дізнатися лише по закінченню війни та проведення перепису населення.

Шанс для одеситки та повернення з фронту

Виходить, що одеситка, яка підняла тему відсутності на вулицях свого міста чоловіків для категорії жінок 30-35 років, має шанс знайти саме «свого».

«Якщо серйозно, то гадаю, що такий шанс у цієї жінки є. Бо після закінчення війни частина людей повернеться з фронту. Ми не знаємо, скільки жінок з дітьми повернеться в Україну, а також не знаємо, скільки чоловіків виїдуть до жінок, які облаштувалися за кордоном, та чи взагалі зберегли вони свої сім’ї», — пояснює Олександр Гладун.

Діти в зрілому віці: медики творять дива

Він додає, що зараз вік матері при народженні дитини зростає в усьому світі. І Україна тут не виняток.

«До повномасштабного вторгнення, середній вік матері при народженні дитини був 28 років, а у чоловіка — біля 30 років. Зараз репродуктологи кажуть, що і у старших вікових групах можна народити цілком здорову дитину, за умови, якщо сама майбутня породілля здорова. Тому у одеситки, якщо вона когось знайде, не буде проблемою народити дитину. Але весь період вагітності доцільно бути під ретельним медичним наглядом», — підсумовує Олександр Гладун.

